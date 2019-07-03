По поручению Михаила Ратманова продолжаются встречи со студентами самарских медвузов, проживающих в других регионах

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Сегодня на личном приеме у руководителя департамента правового и кадрового обеспеченияпобывала студентка 5 курса СамГМУ из Ульяновской области.В ходе встречи Денис Бутолин предложил студентке возможные варианты трудоустройства в медучреждения Самарской области.Будущий специалист выразила желание остаться в нашем регионе и работать в детском медучреждении на благо маленьких жителей Самарской области, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО