По поручению Михаила Ратманова продолжаются встречи со студентами самарских медвузов, проживающих в других регионах
3 июля 2019 14:53
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Сегодня на личном приеме у руководителя департамента правового и кадрового обеспечения Дениса Бутолина побывала студентка 5 курса СамГМУ из Ульяновской области.
В ходе встречи Денис Бутолин предложил студентке возможные варианты трудоустройства в медучреждения Самарской области.
Будущий специалист выразила желание остаться в нашем регионе и работать в детском медучреждении на благо маленьких жителей Самарской области, передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
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