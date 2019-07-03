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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

По поручению Михаила Ратманова продолжаются встречи со студентами самарских медвузов, проживающих в других регионах

3 июля 2019 14:53
85
Студентка 5 курса СамГМУ из Ульяновской области выразила желание остаться в нашем регионе и работать в детском медучреждении на благо маленьких жителей Самарской области.
По поручению министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова продолжаются встречи со студентами самарских медвузов, проживающих в других регионах.

Сегодня на личном приеме у руководителя департамента правового и кадрового обеспечения Дениса Бутолина побывала студентка 5 курса СамГМУ из Ульяновской области.

В ходе встречи Денис Бутолин предложил студентке возможные варианты трудоустройства в медучреждения Самарской области.

Будущий специалист выразила желание остаться в нашем регионе и работать в детском медучреждении на благо маленьких жителей Самарской области, передает пресс-служба минздрава СО.


Фото:    пресс-служба минздрава СО
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Комментарии



Здравоохранение
3 июля 2019  14:53
Студентка 5 курса СамГМУ из Ульяновской области выразила желание остаться в нашем регионе и работать в детском медучреждении на благо маленьких жителей Самарской области.
По поручению Михаила Ратманова продолжаются встречи со студентами самарских медвузов, проживающих в других регионах
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