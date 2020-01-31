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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

По поручению Дмитрия Азарова медицинское наблюдение ветеранов ведется на дому

31 января 2020 17:03
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Кроме того, доктора работают с родственниками пациентов, просят их сообщать об изменениях самочувствия или ухудшениях состояния здоровья оперативно.
Ветерану Великой Отечественной войны Марии Семериной в этом году исполняется 95 лет. Родом она из Таганрога. Оттуда в 1943-м ушла на фронт добровольцем. Служила в отдельном батальоне противовоздушной обороны связисткой. Вместе с освободительными войсками Красной Армии прошла всю Украину. В начале 1945 года получили осколочное ранение в голову. Два месяца пролежала в госпитале, после чего вернулась в родной Таганрог, где восстанавливала местный авиационный завод. В Самару Мария Даниловна переехала в 1952 году — сюда перевели ее супруга, полковника авиации. Здесь тоже работала на авиационном заводе, много лет посвятила предприятию.

Сегодня почтенный возраст требует особенно внимательного отношения к здоровью. Еще два года назад она самостоятельно посещала поликлинику, а теперь, когда ходить все труднее, а силы надо беречь, медицинское обслуживание Мария Даниловна получает на дому.

Утром 31 января в квартиру к ветерану прибыл настоящий врачебный десант — кардиолог, невролог, хирург, уролог, офтальмолог, медсестра. Медики подробно расспросили Марию Даниловну о самочувствии, провели необходимые консультации, взяли материал на лабораторные анализы, сделали ЭКГ.

В Год памяти и славы особое внимание необходимо уделить подготовке к юбилею Великой Победы и заботе о ветеранах. Это в своем Послании Федеральному собранию подчеркнул Президент России Владимир Путин. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе организована работа по проведению медосмотра каждого ветерана на дому.

"Комплексные медосмотры ветеранов проводятся в губернии на протяжении уже многих лет. А после недавнего поручения губернатора об организации медицинского наблюдения ветеранов, мы усилили эту работу, — рассказывает заместитель главного врача Самарской городской поликлиники № 9 Ирина Золотовская. — Мы проанализировали потребности в оказании помощи ветеранам на дому, сформировали бригады, которые сейчас уже работают в полную силу. В этом знаменательном для всех нас году, когда мы будем отмечать 75-летия Великой Победы, мы с особым трепетом относимся к работе с ветеранами, стараемся дойти до каждого — именно такая задача стоит перед нами. Очень тесно сотрудничаем с Самарским областным госпиталем ветеранов войн, куда регулярно направляем наших подопечных. У нас разработан план мероприятий по оказанию помощи, составлены графики посещений, ведется строгий учет. На каждом участке доктор знает всех ветеранов поименно, мы стараемся каждому из них оказать помощь максимально полно и с учетом индивидуальных потребностей".

Кроме того, доктора работают с родственниками пациентов, просят их сообщать об изменениях самочувствия или ухудшениях состояния здоровья оперативно, чтобы медики могли своевременно оказать необходимую помощь. Для тех ветеранов, кто готов самостоятельно посещать поликлинику, в учреждении выделены все субботы, когда можно пройти диагностические обследования по расширенному перечню.

"По итогам всех обследований составляется паспорт здоровья ветерана, на основании которого врачи решают, какие еще меры по его сохранению для конкретного человека нужно принять", — отметила Ирина Золотовская.

Мария Даниловна наблюдается у своего участкового врача Нины Лопатиной уже 34 года. По словам врача, за эти годы они буквально сроднились. Доктор знает все не только о состоянии здоровья пациента, но и об обстоятельствах жизни, о важных событиях, о радостях и переживаниях. "Нередко вместе с врачебной помощью пожилому человеку требуется оказать и психологическую поддержку, — говорит Нина Лопатина. — Для каждого пациента это очень важно. А ветераны у нас всегда были и остаются на особом счету".

"С моим доктором Ниной Семеновной мы всегда на связи, — говорит Мария Семерина. — Если неважно себя чувствую, в любое время суток могу ей позвонить, и она посоветует как поступить — вызывать ли "скорую" или принять какой-то препарат. Спасибо и за то, что узкие специалисты стали посещать нас на дому — это большое дело", передает vkonline.ru. 



Фото:   vkonline.ru
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Комментарии


Здравоохранение
31 января 2020  17:03
Кроме того, доктора работают с родственниками пациентов, просят их сообщать об изменениях самочувствия или ухудшениях состояния здоровья оперативно.
По поручению Дмитрия Азарова медицинское наблюдение ветеранов ведется на дому
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