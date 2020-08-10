Планируется с 1 сентября поэтапно переводить СОКБ и горбольницу №5 Тольятти в обычный режим работы

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Участники штаба отметили, что в последнюю неделю фиксируется меньше случаев орви и пневмонии - на 13% и 8,3% соответственно.Планируется, что с 1 сентября часть отделений СОКБ и пятой горбольницы Тольятти будут возвращены в обычный режим работы, который был до начала пандемии. Об этом доложил министр здравоохранения СО Армен Бенян.Переход будет поэтапным, в зависимости от обстановки, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.