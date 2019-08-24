Петербургски врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции российской девочки

232

По словам главного детского анестезиолога-реаниматолога комитета здравоохранения Санкт-Петербурга Владимира Копылова, российские специалисты смогли осмотреть девочку лишь во второй половине дня, поскольку турецкие коллеги не давали им доступ в реанимацию, ссылаясь на "технические трудности"."Но, тем не менее, мы осмотрели девочку. Можно сказать, что состояние остается тяжелым, но продолжается некоторая стабилизация. Сегодня после коррекции, проведенной нами совместно с турецкими врачами, отмечается стабилизация по системе кровообращения, уменьшено количество кардиотонических препаратов, зарегистрировано снижение пульса и увеличение артериального давления", — рассказал специалист.Кроме того, он добавил, что российским докторам удалось убедить турецких коллег допустить пациентку до транспортировки на компьютерный томограф, которая будет осуществлена ночью или утром.Во вторник генконсульство в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришли семь мужчин, они вместе вытащили ребенка из воды, очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позже было принято решение перевезти ребенка в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение.