Петербургски врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции российской девочки
24 августа 2019 18:55
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По словам главного детского анестезиолога-реаниматолога комитета здравоохранения Санкт-Петербурга Владимира Копылова, российские специалисты смогли осмотреть девочку лишь во второй половине дня, поскольку турецкие коллеги не давали им доступ в реанимацию, ссылаясь на "технические трудности".
"Но, тем не менее, мы осмотрели девочку. Можно сказать, что состояние остается тяжелым, но продолжается некоторая стабилизация. Сегодня после коррекции, проведенной нами совместно с турецкими врачами, отмечается стабилизация по системе кровообращения, уменьшено количество кардиотонических препаратов, зарегистрировано снижение пульса и увеличение артериального давления", — рассказал специалист.
Кроме того, он добавил, что российским докторам удалось убедить турецких коллег допустить пациентку до транспортировки на компьютерный томограф, которая будет осуществлена ночью или утром.
Во вторник генконсульство в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.
Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришли семь мужчин, они вместе вытащили ребенка из воды, очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позже было принято решение перевезти ребенка в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение.
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Комментарии
Здравоохранение
24 августа 2019 18:55
Российским докторам удалось убедить турецких коллег допустить пациентку до транспортировки на компьютерный томограф. Здравоохранение
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24 августа 2019 13:07
Это не Самарская область. Здравоохранение
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24 августа 2019 12:32
При этом возбудителей патогенной микрофлоры там не обнаружено. Здравоохранение
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24 августа 2019 09:58
Среди них - хождение в туалет с гаджетами. Здравоохранение
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23 августа 2019 09:30
В первую очередь это деятельность, связанная с химическими факторами. Здравоохранение
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22 августа 2019 17:48
По настоящее время пострадавшая находится в коме. Здравоохранение
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22 августа 2019 14:43
Операторы центра будут консультировать жителей города, осуществлять запись на прием к врачам и предоставлять справочную информацию об адресе и режиме работы... Здравоохранение
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Об этом сообщает Минсельхоз региона. Здравоохранение
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