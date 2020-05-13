Песков рассказал, что лежит в больнице с двусторонней пневмонией

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"Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя, - объяснил свою госпитализацию представитель Кремля. - Когда она двусторонняя, выбора нет".Песков рассказал, что сотрудники администрации президента тестируются на коронавирус "практически в ежедневном режиме". "Поэтому было чувство, что ты все-таки держишь это под контролем, - отметил он. - Затем, к сожалению, заболел один из моих коллег, с которым я общался, и мне пришлось после 1 мая сесть на режим самоизоляции. Да, я перешел на домашний режим работы".Песков добавил, что планировал, работая удаленно, сделать и домашние дела. Однако один из тестов пресс-секретаря дал положительный результат, вскоре появились симптомы в виде повышенной температуры, а также они обнаружились у супруги Пескова - олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки. "И когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу, - продолжил он. - И хорошо, что поехали"."В этой болезни главное - не пропустить, - уверен Песков. - Вирус этот абсолютно кровожадный". "Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует", - отметил он. Песков пояснил, что в ряде случаев "легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм". "То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить, - сказал он. - И вместе с вирусом начинает пожирать легкие. И отсюда эффект этого "матового стекла". Это может привести к тромбозу легких".Песков напомнил, что некоторое время носил бейдж, производители которого утверждают, что он блокирует вирусы. "И когда журналисты стали писать в том числе о его вреде, я же его снял", - сказал он, заметив, что этот бейдж до сих пор лежит в его автомобиле. Песков не стал обсуждать тактику своего лечения, отметив, что "врачи знают, что делать".Пресс-секретарь президента надеется вернуться к активной работе, как только пойдет на поправку. Он уверен, что информационное сопровождение деятельности главы государства будет обеспечено на должном уровне.Представитель Кремля рассказал, что сейчас передал дела заместителю. "У меня есть и заместитель, и управление [пресс-службы и информации президента РФ], которое работает, хотя многие люди сидят дома на карантине", - сказал Песков. Он напомнил, что по закону "любой человек, который считается контактным [с заразившимся коронавирусом], сразу садится на карантин". Пресс-секретарь президента подтвердил, что находился в контакте по работе со многими, хотя эпидемические правила безопасности "соблюдаются очень тщательно"."Тем не менее все функционирует, и с нашей стороны работа президента будет обеспечена на должном уровне. Это мои коллеги могут делать блестяще. Они талантливые профессионалы", - уверен Песков. Сам он "по мере возможностей" остается в курсе дел. "Думаю, как чуть-чуть на поправку пойду, буду постепенно возвращаться к своей информационной активности", - рассчитывает представитель Кремля.Во вторник Песков сообщил ТАСС, что очно контактировал с президентом РФ Владимиром Путиным больше месяца назад. В интервью "Коммерсанту" Песков подтвердил эти данные, заметив, что необходимости в личных встречах в нынешних условиях нет. "Работа по-другому устроена. Это ни в коем случае не меняет сути рабочего процесса. Все абсолютно освоились в режиме видеоконференций, причем они проходят не только в открытом режиме, но и в закрытом", - пояснил он.По словам пресс-секретаря, "современные технологии позволяют обеспечить режим секретности, например на совещаниях Совета безопасности". Он полагает, что подобные формы работы стоит использовать и после пандемии: "Я думаю, что многие элементы этой быстрой дистанционной работы стоит использовать и дальше".Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС