Песков рассказал, что лежит в больнице с двусторонней пневмонией
13 мая 2020 22:25
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"Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя, - объяснил свою госпитализацию представитель Кремля. - Когда она двусторонняя, выбора нет".
Песков рассказал, что сотрудники администрации президента тестируются на коронавирус "практически в ежедневном режиме". "Поэтому было чувство, что ты все-таки держишь это под контролем, - отметил он. - Затем, к сожалению, заболел один из моих коллег, с которым я общался, и мне пришлось после 1 мая сесть на режим самоизоляции. Да, я перешел на домашний режим работы".
Песков добавил, что планировал, работая удаленно, сделать и домашние дела. Однако один из тестов пресс-секретаря дал положительный результат, вскоре появились симптомы в виде повышенной температуры, а также они обнаружились у супруги Пескова - олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки. "И когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу, - продолжил он. - И хорошо, что поехали".
"В этой болезни главное - не пропустить, - уверен Песков. - Вирус этот абсолютно кровожадный". "Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует", - отметил он. Песков пояснил, что в ряде случаев "легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм". "То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить, - сказал он. - И вместе с вирусом начинает пожирать легкие. И отсюда эффект этого "матового стекла". Это может привести к тромбозу легких".
Песков напомнил, что некоторое время носил бейдж, производители которого утверждают, что он блокирует вирусы. "И когда журналисты стали писать в том числе о его вреде, я же его снял", - сказал он, заметив, что этот бейдж до сих пор лежит в его автомобиле. Песков не стал обсуждать тактику своего лечения, отметив, что "врачи знают, что делать".
Освещение работы Путина
Пресс-секретарь президента надеется вернуться к активной работе, как только пойдет на поправку. Он уверен, что информационное сопровождение деятельности главы государства будет обеспечено на должном уровне.
Представитель Кремля рассказал, что сейчас передал дела заместителю. "У меня есть и заместитель, и управление [пресс-службы и информации президента РФ], которое работает, хотя многие люди сидят дома на карантине", - сказал Песков. Он напомнил, что по закону "любой человек, который считается контактным [с заразившимся коронавирусом], сразу садится на карантин". Пресс-секретарь президента подтвердил, что находился в контакте по работе со многими, хотя эпидемические правила безопасности "соблюдаются очень тщательно".
"Тем не менее все функционирует, и с нашей стороны работа президента будет обеспечена на должном уровне. Это мои коллеги могут делать блестяще. Они талантливые профессионалы", - уверен Песков. Сам он "по мере возможностей" остается в курсе дел. "Думаю, как чуть-чуть на поправку пойду, буду постепенно возвращаться к своей информационной активности", - рассчитывает представитель Кремля.
Во вторник Песков сообщил ТАСС, что очно контактировал с президентом РФ Владимиром Путиным больше месяца назад. В интервью "Коммерсанту" Песков подтвердил эти данные, заметив, что необходимости в личных встречах в нынешних условиях нет. "Работа по-другому устроена. Это ни в коем случае не меняет сути рабочего процесса. Все абсолютно освоились в режиме видеоконференций, причем они проходят не только в открытом режиме, но и в закрытом", - пояснил он.
По словам пресс-секретаря, "современные технологии позволяют обеспечить режим секретности, например на совещаниях Совета безопасности". Он полагает, что подобные формы работы стоит использовать и после пандемии: "Я думаю, что многие элементы этой быстрой дистанционной работы стоит использовать и дальше".
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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