Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавирус

Президент РФ Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции в России. Она получила название "Спутник V", передает ТАСС.
Глава государства рассказал,
что одна из его дочерей испытала на себе препарат.
Что известно о вакцине
Вакцина от коронавируса центра им. Гамалеи разработана на известной платформе, на которой основаны еще шесть вакцин, заявил глава Минздрава Мурашко.
Минздрав зарегистрировал ее в виде раствора для инъекций.
Препарат показал высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований.
У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, отметил Мурашко.
По его словам, "ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации".
Иммунитет к коронавирусу может сохраняться до двух лет после этой прививки, сообщили в Минздраве.
Выпуск препарата
Массовый выпуск вакцины от коронавируса начнется в ближайшее время, рассчитывает Путин.
Вакцина будет производиться на двух площадках - центром им. Гамалеи Минздрава России и компанией "Биннофарм".
Некоторые страны уже проявляют интерес к российской вакцине.
Вакцинация
Первыми вакцину получат медицинские работники и учителя.
Вакцинация медиков может начаться в конце августа или сентябре.
Препарат поступит в оборот с 1 января 2021 года.
Вакцинация будет добровольной, заявил Путин.
Фото: Егор Алеев/ТАСС
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