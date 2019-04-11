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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Пересадке не подлежат: внутренние органы, без которых можно обойтись

11 апреля 2019 23:27
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После любой операции по пересадке, чтобы избежать отторжения донорского органа, человек, как правило, всю оставшуюся жизнь принимает иммуноподавляющие препараты.
Современная медицина позволяет человеку нормально жить без желудка или селезенки — достаточно принимать лекарства, придерживаться специальной диеты. Еще проще с парными органами: можно, например, многие годы чувствовать себя вполне комфортно с одним легким. Почему трансплантация требуется далеко не всегда — в материале РИА Новости.

"Трансплантологи обычно имеют дело с жизненно важными частями человеческого организма, от которых зависит как минимум продолжительность жизни, как максимум — сама жизнь. Это прежде всего сердце, печень, почки, легкие и тонкая кишка. Без них человек просто не сможет существовать. А если речь идет об онкологических заболеваниях, когда необходимо удалить тот или иной орган или фрагмент органа — скажем, желудок или толстую кишку, женские половые органы — матку, яичники, то это все переживаемо. Кстати, то же касается и парных органов. Если часть легкого или даже целое легкое удалить, останется второе, и с этим можно жить. Человек способен справиться с подобными ситуациями, потому что существуют компенсаторные возможности организма", — объясняет академик Сергей Готье, главный трансплантолог российского Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова, заведующий кафедрой трансплантологии и искусственных органов Сеченовского университета.

По словам академика, после любой операции по пересадке, чтобы избежать отторжения донорского органа, человек, как правило, всю оставшуюся жизнь принимает иммуноподавляющие препараты. И ошибка в их дозировке или даже отказе от иммунодепрессантов может стоить пациенту жизни. Именно поэтому, если человек вполне может прожить без какого-то внутреннего органа, его пересаживать не будут: риски просто несопоставимы.

Первая в списке непересаживаемых органов — селезенка. Она участвует в кроветворении и играет важную роль в поддержании иммунитета. Ее основная задача — фильтровать кровь, отсеивая определенные бактерии, в том числе вызывающие пневмонию и менингит.
"Селезенка — это кладбище эритроцитов. Она обеспечивает баланс кроветворения, чтобы поддерживать необходимое число эритроцитов и лейкоцитов. Когда ее удаляют, первое время мы наблюдаем у пациента рост клеточных элементов в крови, что не всегда хорошо. Но постепенно ситуация преодолевается либо благодаря возможностям организма, либо медикаментозно. Донорскую селезенку не пересаживают, потому что без нее прожить можно, а вот без печени, например, нельзя", — уточняет трансплантолог.

Желудок удаляют в случае серьезных заболеваний — злокачественных опухолей или пептической язвы. В ходе этой операции пищевод сшивается с тонким кишечником, берущим на себя функции исчезнувшего органа.

"Человек без желудка, конечно, может жить, но он будет испытывать трудности в плане питания. Оно должно быть специальное. Ведь из пищеварения выпадают процессы, происходящие в желудке, например обработка пищи соляной кислотой. Поэтому пациент будет потреблять только те продукты, которые всасываются и разлагаются в тонкой кишке", — поясняет Сергей Готье.

Желчный пузырь находится под печенью и содержит желчь — жидкость, выделяемую в тонкую кишку и помогающую пищеварению. Этот орган значительно упрощает жизнь, но организм может функционировать и без него. Поэтому если в желчном пузыре регулярно образуются камни или он поражен болезнью, врачи могут порекомендовать его удалить.

"Желчный пузырь необходим, чтобы хранить желчь, которая постоянно выделяется из печени. При восприятии соответствующей пищи — как правило, жирной — как раз выбрасывается избыток желчи. Поэтому при удалении желчного пузыря человеку необходимо просто соблюдать диету. Она бывает вполне адекватна, чтобы чувствовать себя комфортно", — уточнил академик.

Как показывают исследования, отсутствие яичников и матки никак не связано с продолжительностью жизни женщин. Поэтому обычно эти органы не трансплантируют. Хотя и есть данные о том, что пожилые мыши, которым пересаживали яичники молодых особей, в среднем жили дольше своих сородичей.

Что касается мужчин, то удаление обеих тестикул (яичек) в некоторых популяциях приводит к увеличению продолжительности жизни и спасает от облысения.

Свою основную роль — пищеварительную — отросток слепой кишки утратил в ходе эволюции. Поэтому долгое время аппендикс считался одним из самых бесполезных органов — настолько, что некоторые медики предлагали удалять его превентивно. Даже сейчас есть исследования, доказывающие пользу от таких операций. В частности, международная команда ученых в прошлом году показала, что удаление аппендикса снижает риск возникновения болезни Паркинсона в зрелом возрасте.

Но есть и другая точка зрения. Ученые из Университета Дьюка связали аппендикс с работой иммунной системы. По их мнению, отросток слепой кишки поддерживает иммунитет и служит убежищем для полезных бактерий. Именно поэтому людям с удаленным аппендиксом труднее восстанавливать микрофлору кишечника после инфекционного заболевания.

Тем не менее, несмотря на неутихающие научные споры о важности аппендикса, огромное количество людей живет без этого органа, на качестве жизни это особо не сказалось. 
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Комментарии



Здравоохранение
11 апреля 2019  23:27
После любой операции по пересадке, чтобы избежать отторжения донорского органа, человек, как правило, всю оставшуюся жизнь принимает иммуноподавляющие препараты.
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