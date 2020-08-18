Парк автомобилей скорой помощи Самарской области за три года обновлен почти на 90%

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«Впервые так масштабно мы обновляем, а по большому счету формируем парк мобильных флюорографов и маммографов. Всего 13 таких комплексов передается в лечебные учреждения, в первую очередь, в районные больницы, – отметил Глава региона. – Мы понимаем, что за этими реанимобилями, флюорографами и маммографами – жизнь и здоровье конкретных людей. Это точная диагностика, выявление болезней на ранних стадиях, скорость реагирования в самых сложных, критических для жизни человека ситуациях. А значит, у врача есть шанс помочь человеку гораздо эффективнее, чем когда пациент обращается на стадии развития заболевания».Губернатор отметил, что парк скорой помощи региона за последние три года обновлен почти на 90%, а если говорить про реанимобили, то практически на все 100%. «Вот реальные результаты увеличения бюджетного финансирования здравоохранения, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Самое главное – это оборудование под стать профессионализму наших врачей».Губернатор напомнил, что одна из главных задач национального проекта «Здравоохранение» – снижение смертности и увеличение продолжительности жизни людей. «И это удается, – отметил Дмитрий Азаров. – Такой масштабный парк мобильного оборудования повышает доступность помощи. Мобильные комплексы будут прибывать в отдаленные населенные пункты, проводить обследования, а значит, защищать жизнь и здоровье людей по всей территории Самарской области, без каких-либо ограничений».Глава региона также отметил, что необходимо создать максимально комфортные условия для пациентов, чтобы качество предоставляемых медицинских услуг в небольших населенных пунктах ничем не отличалось от мегаполисов. «Именно поэтому мы формируем не только такие мобильные бригады, но и строим новые фельдшерско-акушерские пункты и офисы врачей общей практики», – подчеркнул Губернатор.Руководители медучреждений высоко оценили новые мобильные комплексы для проведения обследований. Главный врач Красноярской районной больницы Александр Крятов отметил: «Благодаря этой машине мы сможем делать флюорографию в самых отдаленных селах района, выявлять заболевания легких, людям теперь не надо будет ездить в центральную больницу».Волжская ЦРБ получила две новых машины. Главврач Дмитрий Лисица рассказал: «Они оборудованы цифровыми флюорографическими и маммографическими аппаратами, что позволяет сделать данные виды медицинской помощи более доступными, особенно это актуально для сельских территорий. Фактически каждая машина – это передвижной диагностический пункт».До конца текущего года в Самарскую область планируется поставка еще 28 автомобилей скорой помощи класса «В».Также Дмитрий Азаров поблагодарил медиков за их важную работу и вручил им награды. Почетный знак «За служение людям», учрежденный Губернатором по инициативе общественников, получили педиатры детской инфекционной больницы регионального центра, врач-неонатолог и кардиолог клинической больницы им. В.Д. Середавина, анестезиолог-реаниматолог Самарской городской больницы №6, фельдшеры Тольяттинской станции скорой помощи, физиотерапевт четвертой больницы Автограда. Еще два медика – фельдшер самарской скорой помощи и инфекционист пятой больницы Тольятти получили благодарности, передает пресс-служба облправительства.