"Отрезать всегда успеем". Курские врачи пришили пациенту практически полностью оторванную руку. Видео

175

Пострадавший Александр Карягин поступил в медучреждение в тяжелом состоянии: его правая рука держалась на 5 сантиметрах кожи, одном нерве и нескольких сосудах. Эту травму он получил, когда ремонтировал трактор — конечность попала в карданный вал. Обычно в таких случаях есть все показания для ампутации, но врачи пошли на риск и решили сохранить мужчине руку.— Приехала скорая помощь, и меня отправили в Фатежскую больницу. Хирурги сказали: "Отрезать мы всегда успеем, давайте попробуем пришить", — вспоминает Александр, отмечая, что сам не верил в то, что руку ещё можно спасти.Операция продолжалась 10 часов, для этого даже вызвали из областного центра сосудистого хирурга. Как отмечает врач-травматолог, медики выполнили протезирование плечевой артерии, после чего кисть сразу потеплела. Специалист подчеркнул, что после травмы к моменту возобновления кровообращения прошло уже около шести часов, и он до сих пор не понимает, как рука выжила.На следующий день после хирургического вмешательства Александр уже мог шевелить пальцами, а через полгода, по прогнозам врачей, рука максимально восстановится. Пострадавший сейчас проходит реабилитацию дома и понемногу занимается хозяйством.