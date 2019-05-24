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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Отделение мобильной офтальмологической помощи будет работать в Елховке

24 мая 2019 15:06
116
Офтальмологи больницы Ерошевского по полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения.
С 27 мая по 7 июня отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы
имени Т.И. Ерошевского будет работать в селе Елховка.

Мобильные комплексы будут располагаться на территории Елховской ЦРБ по адресу: с. Елховка, ул. М.Заводского, 41.

В течение двух недель на базе комплексов офтальмологи больницы им.Т.И. Ерошевского по  полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от  лечащего врача из медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС. 

Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 9.00 до 14.00 по предварительной записи. Предварительную запись пациентов на прием осуществляют офтальмологи из медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС. 

Обращаем внимание пациентов, что наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС  в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Здравоохранение
24 мая 2019  15:06
Офтальмологи больницы Ерошевского по полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения.
Отделение мобильной офтальмологической помощи будет работать в Елховке
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