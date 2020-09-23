От коронавируса в Самарской области умерли две женщины, одной из них 33 года

Как сообщает оперштаб, на 23 сентября в регионе подтверждено 111 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 64 в г. Самара,
- 12 в г. Тольятти,
- 8 в г. Сызрань,
- 3 в г. Кинель,
- 3 в г. Новокуйбышевск,
- 3 в Кинель-Черкасском районе,
- 2 в г. Похвистнево,
- 2 в Красноярском районе,
- 2 в Похвистневском районе,
- 2 в Шенталинском районе,
- 1 в г. Октябрьск,
- 1 в Безенчукском районе,
- 1 в Волжском районе,
- 1 в Клявлинском районе,
- 1 в Нефтегорском районе,
- 1 в Пестравском районе,
- 1 в Ставропольском районе,
- 1 в Хворостянском районе,
- 1 в Челно-Вершинском районе,
- 1 в Шигонском районе.
11 человек выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (5 - г.Самара, 2 – г.Новокуйбышевск, по 1 - г.Тольятти, Безенчукский, Похвистневский, Шигонский районы); 84 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 16 человек – при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в регионе зафиксировано 10999 случаев коронавируса.
Скончались 177 человек, в том числе женщина 65 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем и женщина 33 года, страдавшая заболеванием эндокринной системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 5,54, по стране - 13,56.
Коэффициент летальности в области - 1,61, в стране - 1,76.
Выздоровели почти 80% пациентов - 8547, в том числе 47 человек выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Сызрань, Похвистнево, Кинель, Кинель-Черкассы), 120 человек завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань, Похвистнево, Клявлинский район, Новокуйбышевск).
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