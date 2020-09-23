От коронавируса в Самарской области умерли две женщины, одной из них 33 года

304

Как сообщает оперштаб, на 23 сентября в регионе подтверждено 111 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 64 в г. Самара,

- 12 в г. Тольятти,

- 8 в г. Сызрань,

- 3 в г. Кинель,

- 3 в г. Новокуйбышевск,

- 3 в Кинель-Черкасском районе,

- 2 в г. Похвистнево,

- 2 в Красноярском районе,

- 2 в Похвистневском районе,

- 2 в Шенталинском районе,

- 1 в г. Октябрьск,

- 1 в Безенчукском районе,

- 1 в Волжском районе,

- 1 в Клявлинском районе,

- 1 в Нефтегорском районе,

- 1 в Пестравском районе,

- 1 в Ставропольском районе,

- 1 в Хворостянском районе,

- 1 в Челно-Вершинском районе,

- 1 в Шигонском районе.



11 человек выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (5 - г.Самара, 2 – г.Новокуйбышевск, по 1 - г.Тольятти, Безенчукский, Похвистневский, Шигонский районы); 84 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 16 человек – при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Всего в регионе зафиксировано 10999 случаев коронавируса.

Скончались 177 человек, в том числе женщина 65 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем и женщина 33 года, страдавшая заболеванием эндокринной системы.



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 5,54, по стране - 13,56.



Коэффициент летальности в области - 1,61, в стране - 1,76.



Выздоровели почти 80% пациентов - 8547, в том числе 47 человек выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Сызрань, Похвистнево, Кинель, Кинель-Черкассы), 120 человек завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань, Похвистнево, Клявлинский район, Новокуйбышевск).