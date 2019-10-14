Опыт Самарской области отмечен на III Всероссийском форуме по общественному здоровью

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Сегодня в Московской школе управления Сколково открылся III Всероссийский форум по общественному здоровью. В мероприятии принимают участие ведущие специалисты страны и стран Европы в области укрепления здоровья, борьбы с неинфекционныии заболеваниями. В панельных сессиях участвуют заместители министра здравоохранения Российской Федерации, представители ВОЗ, главные внештатные специалисты.На заседании Совета по региональному здравоохранению Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный специалист Минздрава России по терапиив своем докладе отметила успешный опыт Самарской области по созданию среды и инфраструктуры общественного здоровья, работу Самарского областного центра медицинской профилактики "Центра общественного здоровья"."В Самарской области вовсю действуют центры общественного здоровья, поскольку уже построена система, - отметила федеральный эксперт. - Создана межведомственная, межсекторальная коалиция партнеров, включающая органы власти – законодательные, исполнительные, органы местного самоуправления. Сильна поддержка губернатора и вице-губернатора"Важность реализации в регионе этого направления отметил губернатор Самарской областив своем Послании:"Обращаюсь к профсоюзам, страховым компаниям, руководителям предприятий, общественным организациям и, конечно, к самим медикам: мы должны убедить людей заботиться о своем здоровье. Где-то на предприятиях административное воздействие вполне уместно, чтобы сподвигнуть человека и к профилактическому осмотру, и к здоровому образу жизни. Расценивайте это как поручение. Жизнь – это здоровье людей. Нам нужно развивать сеть центров здоровья, прививать ответственное отношения каждого к своему здоровью и здоровью своих близких. Без этого любая медицина оказывается бессильной"В Самарской области с 2019 года реализуется проект Укрепление общественного здоровья в рамках Национального проекта Демография.Наш регион вошел в число пилотных по развитию системы общественного здоровья, - рассказал главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики "Центра общественного здоровья". - С одной стороны, включение в число пилотных регионов это признание того, что отрасль здравоохранения в губернии развивается динамично и может послужить примером для других регионов. Но в тоже время, это и большая ответственность. В регионе кардинально пересматривается концепция профилактической работы. На базе Самарского областного центра медицинской профилактики создан Центр общественного здоровья, разработано положение о деятельности в новых условиях. Утвержден и реализуется межведомственный план формирования здорового жизни, в рамках которого объединяются усилия здравоохранения, образования, спорта и других отраслей. В Самарской области разработана концепция создания межмуниципальных центров общественного здоровья на базе территориальных отделов центра медицинской профилактики. В соответствии с подписанным распоряжением, уже до конца текущего года будут созданы четыре таких центра.Вовлечение самих граждан в укрепление и сохранение здоровья, их грамотность и ответственность одно из важнейших направлений проекта. Также сохранение здоровья работающих и снижение преждевременной смертности – одно из важнейших направлений Национального проекта. Определены 11 промышленных предприятий, реализующих программы укрепления здоровья работающих. Это победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» в 2016, 2017 и 2018 годы", передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО