Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 14 октября, 20:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/10:
USD 64.22
-0.52
EUR 70.73
-0.57
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Опыт Самарской области отмечен на III Всероссийском форуме по общественному здоровью

14 октября 2019 18:45
77
В Самарской области с 2019 года реализуется проект Укрепление общественного здоровья в рамках Национального проекта Демография.
Сегодня в Московской школе управления Сколково открылся III Всероссийский форум по общественному здоровью. В мероприятии принимают участие ведущие специалисты страны и стран Европы в области укрепления здоровья, борьбы с неинфекционныии заболеваниями. В панельных сессиях участвуют заместители министра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян, Олег Салагай, представители ВОЗ, главные внештатные специалисты.

На заседании Совета по региональному здравоохранению Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный специалист Минздрава России по терапии Оксана Драпкина в своем докладе отметила успешный опыт Самарской области по созданию среды и инфраструктуры общественного здоровья, работу Самарского областного центра медицинской профилактики "Центра общественного здоровья".

"В Самарской области вовсю действуют центры общественного здоровья, поскольку уже построена система, - отметила федеральный эксперт. - Создана межведомственная, межсекторальная коалиция партнеров, включающая органы власти – законодательные, исполнительные, органы местного самоуправления. Сильна поддержка губернатора и вице-губернатора"

Важность реализации в регионе этого направления отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Послании:

"Обращаюсь к профсоюзам, страховым компаниям, руководителям предприятий, общественным организациям и, конечно, к самим медикам: мы должны убедить людей заботиться о своем здоровье. Где-то на предприятиях административное воздействие вполне уместно, чтобы сподвигнуть человека и к профилактическому осмотру, и к здоровому образу жизни. Расценивайте это как поручение. Жизнь – это здоровье людей. Нам нужно развивать сеть центров здоровья, прививать ответственное отношения каждого к своему здоровью и здоровью своих близких. Без этого любая медицина оказывается бессильной"

В Самарской области с 2019 года реализуется проект Укрепление общественного здоровья в рамках Национального проекта Демография.

Наш регион вошел в число пилотных по развитию системы общественного здоровья, - рассказал главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики "Центра общественного здоровья" Александр Муравец. - С одной стороны, включение в число пилотных регионов это признание того, что отрасль здравоохранения в губернии развивается динамично и может послужить примером для других регионов. Но в тоже время, это и большая ответственность. В регионе кардинально пересматривается концепция профилактической работы. На базе Самарского областного центра медицинской профилактики создан Центр общественного здоровья, разработано положение о деятельности в новых условиях. Утвержден и реализуется межведомственный план формирования здорового жизни, в рамках которого объединяются усилия здравоохранения, образования, спорта и других отраслей. В Самарской области разработана концепция создания межмуниципальных центров общественного здоровья на базе территориальных отделов центра медицинской профилактики. В соответствии с подписанным распоряжением, уже до конца текущего года будут созданы четыре таких центра.
Вовлечение самих граждан в укрепление и сохранение здоровья, их грамотность и ответственность одно из важнейших направлений проекта. Также сохранение здоровья работающих и снижение преждевременной смертности – одно из важнейших направлений Национального проекта. Определены 11 промышленных предприятий, реализующих программы укрепления здоровья работающих. Это победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» в 2016, 2017 и 2018 годы", передает пресс-служба минздрава СО.


Фото:      пресс-служба минздрава СО
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
14 октября 2019  18:45
В Самарской области с 2019 года реализуется проект Укрепление общественного здоровья в рамках Национального проекта Демография.
Опыт Самарской области отмечен на III Всероссийском форуме по общественному здоровью
В Самарской области с 2019 года реализуется проект Укрепление общественного здоровья в рамках Национального проекта Демография.    Здравоохранение
77
13 октября 2019  22:50
Из слов Томаса Линдала вытекает вывод, что полностью победить данное заболевание невозможно.
Нобелевский лауреат рассказал, откуда на самом деле берётся рак
Из слов Томаса Линдала вытекает вывод, что полностью победить данное заболевание невозможно.  Здравоохранение
9434
11 октября 2019  19:34
Задача этого и следующего года – разработка модели муниципальной программы, которая будет носить рекомендательный характер и будет удобна для внедрении.
В Самаре обсудили разработку муниципальных программ укрепления общественного здоровья
Задача этого и следующего года – разработка модели муниципальной программы, которая будет носить рекомендательный характер и будет удобна для внедрении.  Здравоохранение
568
11 октября 2019  15:31
На базе комплексов офтальмологи больницы Ерошевского проведут осмотр по полису ОМС пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения.
Мобильный комплекс офтальмологов примет пациентов Красноармейского района
На базе комплексов офтальмологи больницы Ерошевского проведут осмотр по  полису ОМС пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения.  Здравоохранение
583
11 октября 2019  14:43
В рамках конференции ведущие специалисты в области колопроктологии из России и стран Европы обсуждают актуальные вопросы современной колопроктологии.
В Самаре проходит «Российский колопроктологический форум»
В рамках конференции ведущие специалисты в области колопроктологии из России и стран Европы обсуждают актуальные вопросы современной колопроктологии.  Здравоохранение
491
10 октября 2019  13:48
Российские и зарубежные кардиологи обсудят актуальные вопросы отрасли
Российские и зарубежные кардиологи обсудят актуальные вопросы отрасли
Отдельные заседания будут проведены для молодых кардиологов и студентов. Здравоохранение
348
9 октября 2019  16:22
Стоматологическая клиника White Dental Clinic в Самаре
Стоматологическая клиника White Dental Clinic в Самаре
 Клиника работает в Самаре и предлагает высококачественные услуги. Она оснащена современным стоматологическим оборудованием, в ней используют инновационные... Здравоохранение
68
9 октября 2019  15:49
Для приёма посетителей в новом отделении оборудована «открытая» регистратура, для удобства ожидания гражданами осмотра врачом-психиатром работает система видеоповещения.
Для пациентов диспансерного отделения Самарской областной психиатрической больницы созданы новые условия
Для приёма посетителей в новом отделении оборудована «открытая» регистратура, для удобства ожидания гражданами осмотра врачом-психиатром работает... Здравоохранение
347
8 октября 2019  20:12
Также Михаил Ратманов посетил поликлинику, где ознакомился с работой передвижного рентген аппарата, которого ранее в учреждении не было.
Поликлиника села Рождествено пополнилась новым автомобилем повышенной проходимости
Также Михаил Ратманов посетил поликлинику, где ознакомился с работой передвижного рентген аппарата, которого ранее в учреждении не было.  Здравоохранение
382
8 октября 2019  16:00
В которой примут эксперты федерального уровня и ведущие специалисты Приволжского Федерального округа.
В Самаре обсудят актуальные вопросы ВИЧ-инфекции на межрегиональной конференции
В которой примут эксперты федерального уровня и ведущие специалисты Приволжского Федерального округа.  Здравоохранение
407
Весь список
Современная медицина
25 сентября 2019  10:47
Ореховая гранола от Wowgranola
 Ореховая гранола от Wowgranola– это натуральный продукт, не содержащий в себе сахара, глютена, хлопьев, продуктов животного происхождения и злаков. Современная медицина
140
9 сентября 2019  19:56
Плацент Формула: о продукте
 Роскошные волосы – это здоровые волосы, которые сегодня считаются редкостью.  Современная медицина
119
10 августа 2019  17:38
Интернет-магазин Пудра: с промокодом еще выгоднее
Косметика и парфюмерия стали обязательными элементами нашей жизни. Современная медицина
207
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14553
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14482
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14495
Весь список


Видео
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
157
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
349
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
671
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
513
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
442
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
724
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
963
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1529
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1082
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1331
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1522
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
968
Весь список

Мероприятия
Результаты реализации национального проекта «Демография» обсудят в Сызрани на выездном совещании
"Крылья Советов" проведут открытую тренировку на втором поле стадиона "Металлург"
"История моды". Китай. Международный проект представлен в Историческом парке до 21 октября
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные