Опыт Самарской области отмечен на III Всероссийском форуме по общественному здоровью
14 октября 2019 18:45
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На заседании Совета по региональному здравоохранению Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный специалист Минздрава России по терапии Оксана Драпкина в своем докладе отметила успешный опыт Самарской области по созданию среды и инфраструктуры общественного здоровья, работу Самарского областного центра медицинской профилактики "Центра общественного здоровья".
"В Самарской области вовсю действуют центры общественного здоровья, поскольку уже построена система, - отметила федеральный эксперт. - Создана межведомственная, межсекторальная коалиция партнеров, включающая органы власти – законодательные, исполнительные, органы местного самоуправления. Сильна поддержка губернатора и вице-губернатора"
Важность реализации в регионе этого направления отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Послании:
"Обращаюсь к профсоюзам, страховым компаниям, руководителям предприятий, общественным организациям и, конечно, к самим медикам: мы должны убедить людей заботиться о своем здоровье. Где-то на предприятиях административное воздействие вполне уместно, чтобы сподвигнуть человека и к профилактическому осмотру, и к здоровому образу жизни. Расценивайте это как поручение. Жизнь – это здоровье людей. Нам нужно развивать сеть центров здоровья, прививать ответственное отношения каждого к своему здоровью и здоровью своих близких. Без этого любая медицина оказывается бессильной"
В Самарской области с 2019 года реализуется проект Укрепление общественного здоровья в рамках Национального проекта Демография.
Наш регион вошел в число пилотных по развитию системы общественного здоровья, - рассказал главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики "Центра общественного здоровья" Александр Муравец. - С одной стороны, включение в число пилотных регионов это признание того, что отрасль здравоохранения в губернии развивается динамично и может послужить примером для других регионов. Но в тоже время, это и большая ответственность. В регионе кардинально пересматривается концепция профилактической работы. На базе Самарского областного центра медицинской профилактики создан Центр общественного здоровья, разработано положение о деятельности в новых условиях. Утвержден и реализуется межведомственный план формирования здорового жизни, в рамках которого объединяются усилия здравоохранения, образования, спорта и других отраслей. В Самарской области разработана концепция создания межмуниципальных центров общественного здоровья на базе территориальных отделов центра медицинской профилактики. В соответствии с подписанным распоряжением, уже до конца текущего года будут созданы четыре таких центра.
Вовлечение самих граждан в укрепление и сохранение здоровья, их грамотность и ответственность одно из важнейших направлений проекта. Также сохранение здоровья работающих и снижение преждевременной смертности – одно из важнейших направлений Национального проекта. Определены 11 промышленных предприятий, реализующих программы укрепления здоровья работающих. Это победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» в 2016, 2017 и 2018 годы", передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
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14 октября 2019 18:45
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