«Онкодозор» посетит Сызранскую центральную городскую больницу
9 апреля 2019 14:21
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Сызранскую центральную городскую больницу (г. Сызрань, ул. Комарова, 1).
Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Заведующий организационно-методическим отделом Алексей Сомов проведет общую проверку качества ведения первично-учетной документации при выявлении злокачественных новообразований и диспансеризации онкологических больных. Заведующий отделением паллиативной помощи онкологического диспансера Сергей Ищеряков проведет целевую проверку качества проведения ступенчатой терапии боли онкобольных с хроническим болевым синдромом.
В рамках санитарно-просветительских мероприятий в 12.00 в конференц-зале Сызранской центральной городской больницы (г. Сызрань,
ул. Комарова, 1) старшая медицинская сестра Татьяна Коневская прочтет лекцию для населения на тему «Факторы риска и меры профилактики рака молочной железы».
В заключение работы бригады специалистов Самарского областного клинического онкологического диспансера состоится рабочее совещание с администрацией Сызранской центральной городской больницы по вопросам оценки недостатков, выявленных в ходе проверки, после этого будут разработаны организационные решения для их устранения,. передает пресс-служба облправительства.
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