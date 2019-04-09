«Онкодозор» посетит Сызранскую центральную городскую больницу

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Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Заведующий организационно-методическим отделом Алексей Сомов проведет общую проверку качества ведения первично-учетной документации при выявлении злокачественных новообразований и диспансеризации онкологических больных. Заведующий отделением паллиативной помощи онкологического диспансера Сергей Ищеряков проведет целевую проверку качества проведения ступенчатой терапии боли онкобольных с хроническим болевым синдромом.В рамках санитарно-просветительских мероприятий в 12.00 в конференц-зале Сызранской центральной городской больницы (г. Сызрань,ул. Комарова, 1) старшая медицинская сестра Татьяна Коневская прочтет лекцию для населения на тему «Факторы риска и меры профилактики рака молочной железы».В заключение работы бригады специалистов Самарского областного клинического онкологического диспансера состоится рабочее совещание с администрацией Сызранской центральной городской больницы по вопросам оценки недостатков, выявленных в ходе проверки, после этого будут разработаны организационные решения для их устранения,. передает пресс-служба облправительства.