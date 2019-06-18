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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Онкодозор посетит Отрадный

18 июня 2019 14:49
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В рамках выезда состоится цикл лекций отделения медицинской профилактики онкодиспансера.
19 июня состоится выезд многопрофильной бригады специалистов Самарского областного клинического онкологического диспансера в Отрадненскую ЦГБ.

Целью визита является общая проверка качества ведения первично - учетной документации при выявлении злокачественных новообразований и диспансеризации онкологических больных, проверка качества проведения ступенчатой терапии боли онкологических пациентов с хроническим болевым синдромом.

В 13.00 состоится встреча главного врача областного онкодиспансера Андрея Орлова с жителями Отрадного, на которой будет возможность задать все интересующие вопросы об организации онкологической помощи в Самарской области.

В рамках выезда состоится цикл лекций отделения медицинской профилактики онкодиспансера.

В 10.30 пройдет лекция на тему: "Профилактика и ранняя диагностика опухолей кожи" (администрация г. Отрадный, ул. Отрадная, 15).
В 12.00 для сотрудников больницы будет прочитана лекция на тему: "Профилактика и ранняя диагностика опухолей наружных локализаций» ( ул. Ленина, 61), передает пресс-служба минздрава СО.


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Комментарии



Здравоохранение
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