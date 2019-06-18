Онкодозор посетит Отрадный
18 июня 2019 14:49
99
Целью визита является общая проверка качества ведения первично - учетной документации при выявлении злокачественных новообразований и диспансеризации онкологических больных, проверка качества проведения ступенчатой терапии боли онкологических пациентов с хроническим болевым синдромом.
В 13.00 состоится встреча главного врача областного онкодиспансера Андрея Орлова с жителями Отрадного, на которой будет возможность задать все интересующие вопросы об организации онкологической помощи в Самарской области.
В рамках выезда состоится цикл лекций отделения медицинской профилактики онкодиспансера.
В 10.30 пройдет лекция на тему: "Профилактика и ранняя диагностика опухолей кожи" (администрация г. Отрадный, ул. Отрадная, 15).
В 12.00 для сотрудников больницы будет прочитана лекция на тему: "Профилактика и ранняя диагностика опухолей наружных локализаций» ( ул. Ленина, 61), передает пресс-служба минздрава СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
18 июня 2019 14:49
В рамках выезда состоится цикл лекций отделения медицинской профилактики онкодиспансера. Здравоохранение
99
18 июня 2019 13:40
В рамках выезда состоится цикл лекций отделения медицинской профилактики онкодиспансера. Здравоохранение
106
17 июня 2019 17:29
С января 2019 года в регионе в субботние дни организуются дни мужского и женского здоровья. С начала 2019 года в Самарской области в субботние дни... Здравоохранение
312
17 июня 2019 13:16
В эксперименте участвовали 50 женщин с избыточным весом. Здравоохранение
260
16 июня 2019 10:12
Губернатор отметил, что сегодня перед системой здравоохранения Самарской области стоят серьезные, масштабные задачи. Здравоохранение
376
14 июня 2019 14:27
13 июня в Самарском академическом театре оперы и балета прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Здравоохранение
2008
14 июня 2019 12:25
В целом по России спрос на медицинских работников увеличился на 7,3%. Здравоохранение
329
14 июня 2019 10:47
Специалисты осмотрят пациентов старше 18 лет. Здравоохранение
227
13 июня 2019 09:49
Кофе вызывает зависимость, схожую с никотиновой. Здравоохранение
361
12 июня 2019 11:28
Специалисты проанализировали более 2 тысяч случаев аппендицита. Здравоохранение
344
Современная медицина
13 июня 2019 14:53Профилактика рака поджелудочной железы: основные правила
Опухоли толстого кишечника и поджелудочной железы - патологии, наиболее чаще поражающие пищеварительную систему. Современная медицина
86
5 июня 2019 17:50Антиоксиданты на страже здоровья
Нужны ли антиоксиданты и кремний входящий в их состав для всасывания кальция, защиты от различных заболеваний, в том числе и онкологии. Современная медицина
108
13 мая 2019 18:49Кодирование от алкоголизма - эффективно и надежно
Алкозависимость - это настоящая болезнь, от которой самостоятельно весьма непросто избавиться. Современная медицина
169
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13882
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13947
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14152
Видео
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
394
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
362
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
332
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
426
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
416
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
374
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
359
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
324
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
591
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
617
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
359
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
662
Мероприятия