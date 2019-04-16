Онкодозор посетит Кошкинский район

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Во время визита специалисты проведут общую проверку качества ведения первично-учетной документации при выявлении злокачественныхновообразований и диспансеризации онкологических больных, проверку качества проведения ступенчатой терапии боли онкологических пациентов с хроническим болевым синдромом.В 11.00 в конференц-зале Кошкинской центральной районной больницы (Самарская область, с. Кошки, ул. Академика Павлова, 29) пройдетлекция на тему «Факторы риска развития и меры профилактики опухолей наружной локализации».***В 2018 году в Кошкинской центральной районной больнице впервые выявлено 93 случая онкологических заболеваний, у 44 пациентовзаболевание выявлено на 1-2 стадиях. В структуре онкологических заболеваний у мужчин на первом месте - рак легкого, на втором месте – ракпредстательной железы и на третьем месте – рак почки. У женщин в структуре онкозаболеваний на первом месте стоит рак молочной железы, на втором месте – рак лимфатической и кроветворной ткани, третье место занимает рак яичника, передает пресс-служба облправительства.