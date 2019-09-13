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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Онищенко прокомментировал свадебный катафалк Собчак с санитарной точки зрения

13 сентября 2019 22:24
189
По его мнению, телеведущая несмотря на рождение ребёнка не утратила склонность к эпатажу и эксцентрике.
С точки зрения санитарии катафалк может быть свадебным автомобилем, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, передает life.ru. Депутат уверен, что если в авто проведены специальные меры по обработке он не может угрожать людям.

— Когда перевозят людей, ушедших в мир иной в результате какого-то инфекционного заболевания, которое представляет опасность, то там есть специальные меры по обработке. И мне точно известно, что таких подобного рода случаев смерти от инфекционных заболеваний в последнее время не было зарегистрировано, — заявил Онищенко в беседе с Лайфом.

Бывший главный санитарный врач РФ уверен, что свадьба лишь продлевает жизнь, особенно в отношении мужчин. Это доказано научными исследованиями.

— Что касается этой причуды, у женщины после рождения детей поведение и менталитет очень резко меняется в сторону степенности. Видимо Ксении этого оказалось недостаточно и она эту склонность к эпатажу и эксцентрике не утратила. Есть хорошее средство от этого, прежде всего обращаюсь к её новоявленному супругу, чтобы он настоял на том, чтобы она ему нарожала детей, как минимум еще двоих, — добавил Онищенко. 
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Комментарии



Здравоохранение
13 сентября 2019  22:24
По его мнению, телеведущая несмотря на рождение ребёнка не утратила склонность к эпатажу и эксцентрике.
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