Онищенко прокомментировал свадебный катафалк Собчак с санитарной точки зрения

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— Когда перевозят людей, ушедших в мир иной в результате какого-то инфекционного заболевания, которое представляет опасность, то там есть специальные меры по обработке. И мне точно известно, что таких подобного рода случаев смерти от инфекционных заболеваний в последнее время не было зарегистрировано, — заявил Онищенко в беседе с Лайфом.Бывший главный санитарный врач РФ уверен, что свадьба лишь продлевает жизнь, особенно в отношении мужчин. Это доказано научными исследованиями.— Что касается этой причуды, у женщины после рождения детей поведение и менталитет очень резко меняется в сторону степенности. Видимо Ксении этого оказалось недостаточно и она эту склонность к эпатажу и эксцентрике не утратила. Есть хорошее средство от этого, прежде всего обращаюсь к её новоявленному супругу, чтобы он настоял на том, чтобы она ему нарожала детей, как минимум еще двоих, — добавил Онищенко.