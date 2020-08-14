Онищенко призвал найти замену маскам для защиты школьников от COVID-19

Навыков ношения масок у учеников начальной школы нет, поэтому для защиты от коронавируса в российских школах нужно использовать другие методы, среди которых обеззараживание воздуха, дезинфекция, отмена массовых мероприятий, сказал РИА Новости академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил безвозмездно обеспечить школьников и студентов, которые 1 сентября начнут учёбу, средствами индивидуальной защиты. Письмо было направлено на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко.
"По детям ношение масок - вопрос достаточно сложный, потому что навыков ношения их, особенно у малышни в началке, нет. Еле-еле взрослым это прививаться начинает потихоньку, поэтому здесь мы с вами должны понимать, что у детей мы будем использовать другие методы: это и разъединение, и отмена кабинетного обучения, когда на каждый урок дети идут из одного кабинета в другой", - сказал Онищенко.
Он упомянул и такие методы, как приобретение обеззараживателей воздуха на ультрафиолете, которые могут применяться во время учебного процесса, дезинфекция и отмена массовых школьных мероприятий.
Онищенко отметил, что письмо Власова направлено "не по адресу", так как обеспечение учащихся масками - это не функция Минздрава, кроме того, "у Мурашко нет таких денег". По его мнению, младшим школьникам маски, скорее всего, не понадобятся, а учеников старшей школы масками должны обеспечить родители, если у регионов не будет на это денег. Онищенко выразил мнение, что Москва и другие крупные города найдут такие возможности. Депутат подчеркнул, что вакцинация школьников от гриппа будет проводиться за счет государства.
Он уточнил, что школьники и старшее поколение являются группой риска заболевания гриппом, а студенты не попадают в официальные группы риска, которым следует прививаться. При этом Онищенко заявил, что "в очень жесткой форме рекомендовал бы привить" и студентов.
"Даже если б не было этого нашего пресловутого коронавируса, все равно бы мы начали требовать ношения масок (в вузах - ред.), но с конца сентября, когда начнется подъем заболеваемости гриппом и ОРЗ. Поэтому все соответствующие предписания, рекомендации будут даны также в зависимости от обстановки и так далее", - сказал Онищенко.
Он уточнил, что в вузах обеспечение студентов масками может взять на себя руководство за счет внебюджетных средств. "Хотя, я сразу оговорюсь, ни по одному из законов нет обязанности и статьи такой, финансирования нет обеспечения студентов (масками - ред.), … но, тем не менее, искать такую возможность нужно будет", - заключил бывший главный санитарный врач РФ.
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