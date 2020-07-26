Онищенко назвал отличия симптомов при гриппе и COVID-19

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По его словам, в отличие от гриппа, при котором пневмония выступает вторичным явлением, при коронавирусе поражение легких является доминантным и у человека возникает затрудненное дыхание. «Человек ощущает одышку, потому что он теряет сатурацию, не насыщается кислородом кровь», — сказал Онищенко.Кроме того, коронавирус отличает потеря вкуса и запаха, указал Онищенко. По его словам, при гриппе обоняние может притупляться, но речь о его потере не идет.Также Онищенко отметил, что грипп проходит у детей и взрослых почти одинаково, а коронавирус дети переносят гораздо легче. «Тяжелое течение у старших возрастных групп, это, конечно, верный признак [COVID-19]», — сказал он.Грипп начинается более «остро», чем заболевание COVID-19, и для его начала характерна слабость и высокая температура, сообщил ранее специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.Тяжельников также указал, что главными симптомами коронавируса являются потеря вкуса и обоняния, однако заболевание может проявляться по-разному. При этом даже без внешних симптомов у человека может идти процесс повреждения легких, подчеркнул врач.Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»/РБК