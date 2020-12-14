Оформлять больничные листы в России теперь будут по-новому

К бумажному варианту документа добавили электронный.
В России с понедельника, 14 декабря, начали действовать новые правила оформления больничного. Теперь листок нетрудоспособности доступен и в электронном виде. Для этого нужны паспорт и СНИЛС, сообщается на портале официального опубликования правовых актов РФ.
Изменения коснулись и больничного по уходу за ребенком. С сегодняшнего дня его не будут ограничивать по времени, а вот по срокам оплаты – да. Переведут средства за период не более 15 дней.
Больничный по уходу за ребенком тоже можно оформить в электронном виде. Он будет распространяться на всех больных детей в семье. А при оформлении бумажного варианта условия другие. Один листок нетрудоспособности смогут выдать только на двух детей. Если в семье болеет и третий малыш, то на него придется оформлять еще один документ.
Новые правила разрешают врачам выдавать больничные листы дистанционно. Это можно делать в условиях распространения опасных заболеваний. Пандемия коронавируса – как раз тот самый случай. Выписывать соответствующий документ врачи будут с помощью телемедицинских консультаций.
Что касается списка тех, кому разрешено выдавать больничные, то его расширили до фельдшеров, которые выполняют функции лечащего врача, стоматологов и до организаций, имеющих лицензию на меддеятельность, сообщает Сова.инфо.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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