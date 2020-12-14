Оформлять больничные листы в России теперь будут по-новому

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К бумажному варианту документа добавили электронный.



В России с понедельника, 14 декабря, начали действовать новые правила оформления больничного. Теперь листок нетрудоспособности доступен и в электронном виде. Для этого нужны паспорт и СНИЛС, сообщается на портале официального опубликования правовых актов РФ.



Изменения коснулись и больничного по уходу за ребенком. С сегодняшнего дня его не будут ограничивать по времени, а вот по срокам оплаты – да. Переведут средства за период не более 15 дней.



Больничный по уходу за ребенком тоже можно оформить в электронном виде. Он будет распространяться на всех больных детей в семье. А при оформлении бумажного варианта условия другие. Один листок нетрудоспособности смогут выдать только на двух детей. Если в семье болеет и третий малыш, то на него придется оформлять еще один документ.



Новые правила разрешают врачам выдавать больничные листы дистанционно. Это можно делать в условиях распространения опасных заболеваний. Пандемия коронавируса – как раз тот самый случай. Выписывать соответствующий документ врачи будут с помощью телемедицинских консультаций.



Что касается списка тех, кому разрешено выдавать больничные, то его расширили до фельдшеров, которые выполняют функции лечащего врача, стоматологов и до организаций, имеющих лицензию на меддеятельность, сообщает Сова.инфо.