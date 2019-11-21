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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась

21 ноября 2019 22:40
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«Меня не уволили, я сама написала заявление об уходе», - сообщила она.
Директор Национального научного центра наркологии имени В.П. Сербского Татьяна Клименко написала заявлении об уходе с поста по собственному желанию. «Меня не уволили, я сама написала заявление об уходе», — сообщила она в разговоре с РБК. На вопрос о причинах такого решения Клименко ответила, что не хотела бы об этом говорить.

В пресс-службе Министерства здравоохранения России от комментариев воздержались. РБК направил запрос в пресс-службу Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского и пресс-службу Министерства здравоохранения.

Ранее Telegram-канал Baza, не указывая источник информации, сообщил, что Клименко уволили с поста главы Центра наркологии. По данным издания, ранее она давала положительный отзыв на новую систему медосмотра водителей. Отмечается, что позднее она поменяла мнение и написала новый отзыв, но его уже не стали рассматривать.

На вопрос РБК, предоставляла ли она Минздраву отзыв на проект приказа от 10 сентября, Клименко ответила, что не хотела бы комментировать эту информацию.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей. По его мнению, введение дополнительных анализов для автомобилистов на наркотики и алкогольную зависимость необходимо прорабатывать поэтапно и «с умом».

Речь идет о приказе, подписанном 10 сентября главой Минздрава Вероникой Скворцовой, об изменении порядка медосвидетельствования для водителей. Согласно документу, при получении или продлении водительских прав автомобилистам необходимо будет сдать дополнительный анализ мочи на употребление наркотиков и психотропных веществ, а также крови для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем. Изначально приказ должен был вступить в силу 22 ноября, однако после критики Путина дату перенесли на 1 июля 2020 года.

 
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Комментарии



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