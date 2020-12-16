Новый фельдшерско-акушерский пункт в Волжском районе примет первых пациентов перед новым годом

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В рамках национального проекта «Здравоохранение» в селе Николаевка Волжского района возвели модульное здание фельдшерско-акушерского пункта. Провести водопровод, канализацию, благоустроить территорию помогли районные власти.

Развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В поддержке и развитии системы здравоохранения – в том числе стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Так, до конца этого года в регионе в рамках нацпроекта возведут 32 ФАПа и 3 офиса врача общей практики.

«Таких темпов развития системы здравоохранения, причем как высокотехнологичного, так и первичного звена не было никогда. И сегодня мы эти темпы наращиваем, создаем серьезный задел на будущее», — подчеркнул Дмитрий Азаров в эфире программы «Главная тема» на телеканале «Россия 24 – Самара».

Прежний ФАП в селе Николаевка располагался в приспособленном помещении. Сейчас – это отдельно стоящее здание, сюда уже завозят новую мебель и медицинское оборудование.

«Несколько дней нам понадобится, чтобы все получить, разгрузить, расставить по местам, подготовить кабинеты к работе, перенести медицинскую документацию, а в конце декабря начать работать, принимать в новом ФАПе первых пациентов, - рассказывает главный врач Волжской ЦРБ Дмитрий Лисица. – Доврачебную помощь жителям села здесь оказывает легендарная для нашего лечебного учреждения заведующая ФАПом Любовь Александровна Котылевская. Почти 30 лет она работает в этом поселении, принимает и взрослых, и детей, ездит по вызовам на дом, на связи с жителями в любое время дня и ночи. Такие профессионалы заслуживают того, чтобы работать в достойных условиях».

Удобный и просторный медицинский пункт с нетерпением ждут все сельчане.

«Новое помещение фельдшерско-акушерского пункта мы все ждали, - отмечает заведующая ФАПом Любовь Котылевская. – К нему сейчас прикреплено порядка 640 человек, 127 детей, и принимать их в просторном светлом и теплом помещении будет гораздо удобнее. И пациентам будет комфортно».

В новом ФАПе обустроены большой приемный и процедурный кабинеты. Здесь будет все необходимое для первичного осмотра – весы, ростомеры, электрокардиограф, пульсоксиметр, медикаменты, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства