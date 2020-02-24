"Носилки — для больных, а он грязный". В Пермском крае медики протащили пациента по асфальту
24 февраля 2020 16:54
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Приехавшие на вызов медики обнаружили мужчину, лежащим на крыльце здания. Скомандовав подъём, один из фельдшеров попытался поставить его на ноги, однако попытка не увенчалась успехом. Тогда, недолго думая, врачи схватили его за одежду и потащили к карете скорой помощи прямо по мокрому снегу.
За бедолагу тут же заступились прохожие. Люди начали возмущаться таким пренебрежительным отношением к пациенту и спросили врачей о том, почему они не воспользовались носилками. Ответ вызвал у очевидцев ещё больше возмущения.
— Носилки — для больных, а он весь грязный. А потом я тебя повезу на этих носилках, — ответил один из фельдшеров.
Как сообщают местные СМИ, региональный Минздрав уже начал проверку по данному факту. В ведомстве отметили, что выпивший человек — такой же пациент, как и все. Там добавили, что запах алкоголя не всегда может означать опьянение у человека, а может быть причиной обострения различных заболеваний.
Видео: Соцсети/Лайф
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