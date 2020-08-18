Николай Ренц рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе и диспансеризации. Видео

С понедельника, 17 августа, медицинские учреждения области возобновили профилактически осмотры граждан и диспансеризацию.
Коронавирусная инфекция внесла свои коррективы в организацию этого процесса. Как сообщил главный врач Тольяттинской больницы №5 Николай Ренц, прием будет вестись по предварительной записи, чтобы исключить очереди.
Профосмотр будут делать и в вечерние часы, и в выходные, для удобства работающий граждан. Для этого поликлиники должны перейти на особый режим работы. В частности записаться можно будет на субботу.
Сельские же жители смогут пройти диспансеризацию в своих фельдшерско-акушерских пунктах, передает пресс-служба оперштаба СО.
Подробности в видео
.
Добавить комментарий