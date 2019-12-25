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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Некоторые регионы не согласны передавать здравоохранение в федеральное подчинение

25 декабря 2019 10:13
85
Некоторые регионы не согласны передавать здравоохранение в федеральное подчинение
Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Тему создания жесткой вертикали в сфере медицины обсуждают, однако некоторые регионы не согласны передавать здравоохранение в федеральное подчинение. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия». Также она рассказала о повышении зарплат врачам.

Также Татьяна Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в некоторых регионах, передает Радио Маяк.
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Комментарии


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