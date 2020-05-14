Названы самые опасные хронические заболевания при COVID-19

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Аналогичное мнение выразил главврач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет."На первое место я бы ставил гематологию и неврологию", — сказал он, отвечая на вопрос о "самой страшной" болезни, которая делает заражение коронавирусом опасным.Также, по словам Проценко, COVID-19 представляет серьезную угрозы для пациентов с сахарным диабетом и пожилых людей с хронической сердечной недостаточностью.Дополняя комментарий коллеги, главврач Городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко отметила, что в группу риска еще входят пациенты с ожирением.