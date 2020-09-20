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Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса

20 сентября 2020 13:27
334
Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса

Как сообщает оперштаб, на 20 сентября в регионе подтверждено 114 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 69 в г. Самара,
- 11 в г. Тольятти,
- 8 в г. Кинель,
- 4 в Похвистневском районе,
- 3 в г. Жигулёвск,
- 3 в г. Сызрань,
- 3 в Кинель-Черкасском районе,
- 3 в Хворостянском районе,
- 2 в г. Новокуйбышевск,
- 2 в Большечерниговском районе,
- 2 в Ставропольском районе,
- 1 в Волжском районе,
- 1 в Красноярском районе,
- 1 в Сергиевском районе,
- 1 в Челно-Вершинскомм районе.

14 человек выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (5 - г.Самара, по 3 – г.Кинель, г.Тольятти, по 1 - г.Жигулёвск,
г.Новокуйбышевск, Ставропольский район); 85 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 15 человек – при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​Всего в регионе зафиксировано 10664 случаев коронавируса.

Скончались 172 человека.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 5,39, по стране - 13,3.
Коэффициент летальности в области - 1,61, в стране - 1,76.

Выздоровели почти 80% пациентов - 8257, в том числе
11 человек выписаны из стационаров (Самара, Похвистнево, Волжская ЦРБ), 36 человек завершили амбулаторное лечение (Самара,Тольятти, Сызрань, Кинель, Ставропольский район).

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Комментарии

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