Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса

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Как сообщает оперштаб, на 20 сентября в регионе подтверждено 114 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 69 в г. Самара,

- 11 в г. Тольятти,

- 8 в г. Кинель,

- 4 в Похвистневском районе,

- 3 в г. Жигулёвск,

- 3 в г. Сызрань,

- 3 в Кинель-Черкасском районе,

- 3 в Хворостянском районе,

- 2 в г. Новокуйбышевск,

- 2 в Большечерниговском районе,

- 2 в Ставропольском районе,

- 1 в Волжском районе,

- 1 в Красноярском районе,

- 1 в Сергиевском районе,

- 1 в Челно-Вершинскомм районе.

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14 человек выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (5 - г.Самара, по 3 – г.Кинель, г.Тольятти, по 1 - г.Жигулёвск,

г.Новокуйбышевск, Ставропольский район); 85 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 15 человек – при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​Всего в регионе зафиксировано 10664 случаев коронавируса.



Скончались 172 человека.



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 5,39, по стране - 13,3.

Коэффициент летальности в области - 1,61, в стране - 1,76.



Выздоровели почти 80% пациентов - 8257, в том числе

11 человек выписаны из стационаров (Самара, Похвистнево, Волжская ЦРБ), 36 человек завершили амбулаторное лечение (Самара,Тольятти, Сызрань, Кинель, Ставропольский район).