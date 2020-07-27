Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса

Умер мужчина 80 лет.
Как сообщает оперштаб, на 27 июля в регионе подтверждены 37 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 18 в г. Самара,
- 3 в г. Новокуйбышевск,
- 3 в Исаклинском районе,
- 3 в Похвистневском районе,
- 2 в г. Тольятти,
- 1 в г. Кинель,
- 1 в г. Сызрань,
- 1 в г. Чапаевск,
- 1 в Елховском районе,
- 1 в Кинель-Черкасском районе,
- 1 в Кошкинском районе,
- 1 в Ставропольском районе,
- 1 в Хворостянском районе.
3 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (2 - г.Самара, 1 – Кошкинский район);
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