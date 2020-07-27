Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса

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Как сообщает оперштаб, на 27 июля в регионе подтверждены 37 случаев новой коронавирусной инфекции:- 18 в г. Самара,- 3 в г. Новокуйбышевск,- 3 в​ Исаклинском районе,- 3 в Похвистневском районе,- 2 в г. Тольятти,- 1 в г. Кинель,- 1 в г. Сызрань,- 1 в г. Чапаевск,- 1 в Елховском районе,- 1 в Кинель-Черкасском районе,- 1 в Кошкинском районе,- 1 в Ставропольском районе,- 1 в Хворостянском районе.3 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (2 - г.Самара, 1 – Кошкинский район);