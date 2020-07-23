Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса

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Как сообщает оперштаб, 23 июля в регионе подтверждено 49 случая новой коронавирусной инфекции:- 32 в г. Самара,- 7 в г. Тольятти,- 3 в Ставропольском районе,- 1 в г. Сызрань,- 1 в г. Новокуйбышевск,- 1 в г. Кинель,- 1 в г. Отрадный,- 1 в Алексеевском районе,- 1 в Безенчукском районе,- 1 в Елховском районе.2 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (2 - г.Самара);