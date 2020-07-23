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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса

23 июля 2020 13:39
241
Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса
Умерла еще одна женщина.

Как сообщает оперштаб, 23 июля в регионе подтверждено 49 случая новой коронавирусной инфекции:
- 32 в г. Самара,
- 7 в г. Тольятти,
- 3 в Ставропольском районе,
- 1 в г. Сызрань,
- 1 в г. Новокуйбышевск,
- 1 в г. Кинель,
- 1 в г. Отрадный,
- 1 в Алексеевском районе,
- 1 в Безенчукском районе,
- 1 в Елховском районе.
2 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (2 - г.Самара);
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Комментарии


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