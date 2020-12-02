Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области

Как сообщает оперштаб, на 2 декабря в регионе подтверждено 263 случая новой коронавирусной инфекции:
- 64 в г. Самара
- 42 в г. Тольятти
- 42 г. Сызрань
- 19 г. Октябрьск
- 10 г. Чапаевск
- 10 в Красноармейском районе
- 10 в Шигонском районе
- 8 в Похвистневском районе
- 8 в Большечерниговском районе
- 7 в Кинель-Черкасском районе
- 6 г. Новокуйбышевск
- 6 в Безенчукском районе
- 6 в Борском районе
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Пестравском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
214 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ;
49 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 22873 случая коронавируса.
Скончались 432 человека (нарастающим итогом), в том числе мужчина 57 лет, страдавший онкологическим заболеванием, мужчины 72 и 61 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мужчина 44 лет.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 13,53, по стране - 28,12.
Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 1,75.
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