Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области

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Как сообщает оперштаб, на 2 декабря в регионе подтверждено 263 случая новой коронавирусной инфекции:



- 64 в г. Самара

- 42 в г. Тольятти

- 42 г. Сызрань

- 19 г. Октябрьск

- 10 г. Чапаевск

- 10 в Красноармейском районе

- 10 в Шигонском районе

- 8 в Похвистневском районе

- 8 в Большечерниговском районе

- 7 в Кинель-Черкасском районе

- 6 г. Новокуйбышевск

- 6 в Безенчукском районе

- 6 в Борском районе

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Пестравском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Елховском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 1 в Челно-Вершинском районе



214 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ;



49 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 22873 случая коронавируса.



Скончались 432 человека (нарастающим итогом), в том числе мужчина 57 лет, страдавший онкологическим заболеванием, мужчины 72 и 61 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мужчина 44 лет.



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 13,53, по стране - 28,12.



Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 1,75.