Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области

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Как сообщает оперштаб, на 25 сентября в регионе подтверждено 111 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 56 в г. Самара,

- 7 в г. Тольятти,

- 7 в Красноярском районе,

- 6 в г. Кинель,

- 5 в г. Похвистнево,

- 5 в Кинель-Черкасском районе,

- 4 в г. Новокуйбышевск,

- 3 в г. Октябрьск,

- 3 в Нефтегорском районе,

- 3 в Хворостянском районе,

- 2 в г. Чапаевск,

- 2 в Похвистневском районе,

- 1 в г. Сызрань,

- 1 в Большеглушицком районе,

- 1 в Елховском районе,

- 1 в Клявлинском районе,

- 1 в Пестравском районе,

- 1 в Приволжском районе,

- 1 в Ставропольском районе,

- 1 в Челно-Вершинском районе.



15 человек выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (9 - г.Самара, 2 – г.Октябрьск, по 1 - Кинель-Черкасский, Клявлинский, Красноярский, Нефтегорский районы); 78 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 18 человек – при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Всего в регионе зафиксировано 11220 случаев коронавируса.



Скончались 178 человека.



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 5,57, по стране - 13,74.



Коэффициент летальности в области - 1,59, в стране - 1,77.