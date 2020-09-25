Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области

Как сообщает оперштаб, на 25 сентября в регионе подтверждено 111 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 56 в г. Самара,
- 7 в г. Тольятти,
- 7 в Красноярском районе,
- 6 в г. Кинель,
- 5 в г. Похвистнево,
- 5 в Кинель-Черкасском районе,
- 4 в г. Новокуйбышевск,
- 3 в г. Октябрьск,
- 3 в Нефтегорском районе,
- 3 в Хворостянском районе,
- 2 в г. Чапаевск,
- 2 в Похвистневском районе,
- 1 в г. Сызрань,
- 1 в Большеглушицком районе,
- 1 в Елховском районе,
- 1 в Клявлинском районе,
- 1 в Пестравском районе,
- 1 в Приволжском районе,
- 1 в Ставропольском районе,
- 1 в Челно-Вершинском районе.
15 человек выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (9 - г.Самара, 2 – г.Октябрьск, по 1 - Кинель-Черкасский, Клявлинский, Красноярский, Нефтегорский районы); 78 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 18 человек – при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в регионе зафиксировано 11220 случаев коронавируса.
Скончались 178 человека.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 5,57, по стране - 13,74.
Коэффициент летальности в области - 1,59, в стране - 1,77.
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