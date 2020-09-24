Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области

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Как сообщает оперштаб, на 24 сентября в регионе подтверждено 110 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 66 в г. Самара,

- 8 в г. Тольятти,

- 6 в г. Кинель,

- 4 в г. Похвистнево,

- 4 в Кинель-Черкасском районе,

- 4 в Красноярском районе,

- 3 в Большечерниговском районе,

- 3 в Приволжском районе,

- 2 в г. Сызрань,

- 2 в Безенчукском районе,

- 2 в Пестравском районе,

- 2 в Хворостянском районе,

- 1 в г. Октябрьск,

- 1 в Нефтегорском районе,

- 1 в Похвистневском районе,

- 1 в Челно-Вершинском районе.



20 человек выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (8 - г.Самара, 5 - г.Тольятти, 2 – Пестравский район, по 1 - г.Октябрьск, Безенчукский, Кинель-Черкасский, Нефтегорский, Челновершинский районы); 68 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 22 человека – при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Всего в регионе зафиксировано 11109 случаев коронавируса.



Скончались 178 человек, в том числе женщина 89 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 5,57, по стране - 13,66.

Коэффициент летальности в области - 1,6, в стране - 1,77.

Выздоровели почти 80% пациентов - 8668, в том числе 36 человек выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Волжский район, Кинель), 85 человек завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань, Кинель-Черкасский район, Хворостянский район, Волжский район, Борский район, Новокуйбышевск).