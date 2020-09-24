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Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области

24 сентября 2020 13:42
406
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области

Как сообщает оперштаб, на 24 сентября в регионе подтверждено 110 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 66 в г. Самара,
- 8 в г. Тольятти,
- 6 в г. Кинель,
- 4 в г. Похвистнево,
- 4 в Кинель-Черкасском районе,
- 4 в Красноярском районе,
- 3 в Большечерниговском районе,
- 3 в Приволжском районе,
- 2 в г. Сызрань,
- 2 в Безенчукском районе,
- 2 в Пестравском районе,
- 2 в Хворостянском районе,
- 1 в г. Октябрьск,
- 1 в Нефтегорском районе,
- 1 в Похвистневском районе,
- 1 в Челно-Вершинском районе.

20 человек выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (8 - г.Самара, 5 - г.Тольятти, 2 – Пестравский район, по 1 - г.Октябрьск, Безенчукский, Кинель-Черкасский, Нефтегорский, Челновершинский районы); 68 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 22 человека – при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего в регионе зафиксировано 11109 случаев коронавируса.

Скончались 178 человек, в том числе женщина 89 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области  - 5,57, по стране - 13,66.
Коэффициент летальности в области - 1,6, в стране - 1,77.
Выздоровели почти 80% пациентов  - 8668, в том числе 36 человек выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Волжский район, Кинель), 85 человек завершили амбулаторное лечение  (Самара, Тольятти, Сызрань, Кинель-Черкасский район, Хворостянский район, Волжский район, Борский район, Новокуйбышевск).

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Комментарии

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