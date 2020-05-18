Я нашел ошибку
Главные новости: 
Лучшие проекты получат возможность войти в региональную заявку на федеральный конкурс «Регион добрых дел» и получить финансирование до 1 миллиона рублей.
В регионе стартовал Конкурс социальных проектов по развитию добровольчества
Дмитрий Азаров выразил надежду, что новый руководитель ведомства продолжит традиции тесного и открытого взаимодействия между УФСБ и Правительством региона.
Дмитрий Азаров встретился с новым главой регионального Управлении ФСБ Андреем Акулининым
Начат монтаж кровли.
В Самаре продолжается строительство Дворца спорта. Видео
Большинство новобранцев ВВО будут служить в своём регионе из-за коронавируса
Большинство новобранцев ВВО будут служить в своём регионе из-за коронавируса
В Минкультуры предлагают снять ограничения с работы кинотеатров
В Минкультуры предлагают снять ограничения с работы кинотеатров
В Самаре отменили запрет на посещение кладбищ
В Самаре отменили запрет на посещение кладбищ
В Самаре в ходе акции подсветят Ракету
В Самаре в ходе акции подсветят Ракету
В Самарской области автомобилистка перевернулась в кювет
В Самарской области автомобилистка перевернулась в кювет
сегодня  Понедельник, 18 мая, 14:32
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/05:
USD 73.21
-0.72
EUR 79.13
-0.77
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области

18 мая 2020 12:45
369
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
Также появилась информация о новом случае смерти больного.

Как сообщалось ранее, на 18 мая в регионе подтверждены 66 новых случаев COVID-19. По сообщению оперштаба, из них:
26 -​ ​ в Самаре,
17 - в Тольятти,
11- в Сызрани,
4 - в Ставропольском районе,
2 - в Кинельском районе,
1 - в Борском районе,
1 - в Кинеле,
1-​ в Красноярском районе,
1-​ в Новокуйбышевске,
1-​ в Октябрьске,
1-​ в Чапаевске.

22 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими.
44 человека обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ.
Всего в области зафиксировано 1503 случая заболевания, 322 человека выздоровели, 10 скончались, в том числе пациентка 56 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем и заболеваниями почек.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4699, нарастающим итогом 104399.
На 17.05.2020 меднаблюдение проводится в отношении 505 человек.

По-прежнему действует масочный режим, режим самоизоляции продлен до 25 мая.

Фото pixabay.com


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Здравоохранение
18 мая 2020  12:45
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
 Также появилась информация о новом случае смерти больного. Здравоохранение
369
18 мая 2020  11:43
В Самарской области за сутки зафиксировано новых 66 случаев заболевания коронавирусом
В Самарской области за сутки зафиксировано новых 66 случаев заболевания коронавирусом
 Всего таким образом 1503 заболевших.  Здравоохранение
220
17 мая 2020  23:41
Вирусолог напомнил, что вакцинация необходима для создания иммунитета у человека и коснется прежде всего тех, кто находится в группе риска.
Названы первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса
Вирусолог напомнил, что вакцинация необходима для создания иммунитета у человека и коснется прежде всего тех, кто находится в группе риска.  Здравоохранение
355
17 мая 2020  21:57
По ее словам, тариф на оказание медицинских услуг для борьбы с коронавирусом настолько высок, что больницам, скорее, выгодно ставить этот диагноз.
Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса
По ее словам, тариф на оказание медицинских услуг для борьбы с коронавирусом настолько высок, что больницам, скорее, выгодно ставить этот диагноз.   Здравоохранение
372
17 мая 2020  19:03
Глава региона отметил, что все обращения по выплатам, которые поступили ему лично, будут отработаны.
Дмитрий Азаров лично контролирует обращения медиков по выплатам
Глава региона отметил, что все обращения по выплатам, которые поступили ему лично, будут отработаны.   Здравоохранение
421
17 мая 2020  18:11
Для медработников области на государственный склад "Самарафармация" поступило 5000 костюмов и 17840 бахил.
В регион поступила очередная партия средств индивидуальной защиты
Для медработников области на государственный склад "Самарафармация" поступило 5000 костюмов и 17840 бахил. Здравоохранение
439
17 мая 2020  15:10
Глава ведомства предупредила, что несмотря на положительную динамику, соблюдать правила профилактики коронавируса придется еще достаточно долго.
Попова заявила об остановке роста распространения коронавируса в России
Глава ведомства предупредила, что несмотря на положительную динамику, соблюдать правила профилактики коронавируса придется еще достаточно долго.   Здравоохранение
447
17 мая 2020  13:26
СМИ: В Москве скончался 3-летний ребенок с диагнозом коронавирус
СМИ: В Москве скончался 3-летний ребенок с диагнозом коронавирус
Изначально у него болели зубы. Здравоохранение
475
17 мая 2020  12:14
Появилась подробная информация о заболевших коронавирусом по районам Самарской области
Появилась подробная информация о заболевших коронавирусом по районам Самарской области
 Большинство выявлены среди обследованных с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ. Здравоохранение
683
17 мая 2020  11:40
В Самарской области за сутки зафиксировано 65 случаев заболевания коронавирусом
В Самарской области за сутки зафиксировано 65 случаев заболевания коронавирусом
Всего больных таким образом 1437.  Здравоохранение
600
Весь список
Современная медицина
9 марта 2020  10:44
Лазерная коррекция зрения – метод ЛАСИК
 У многих людей в современном мире есть проблемы со зрением. И в какой-то момент появляется желание избавиться от очков, контактных линз, чтобы увидеть мир... Современная медицина
688
3 марта 2020  23:54
Особенности анонимного тестирования ДНК
 ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для  определения отцовства .  Современная медицина
935
17 февраля 2020  22:04
Лечение в клиниках Москвы – как сделать верный выбор
Лечение в клиниках Москвы – как сделать верный выбор
 Для того, чтобы вылечить ту или иную болезнь, важно своевременно обратиться к врачу. И здесь многое зависит от того, к какому специалисту вы обратитесь.  Современная медицина
1006
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
1347
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
2382
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
1183
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
9 марта 2020  20:16
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
 С 07:00 до 10:00 утра 19 марта на территории Самарской области пройдёт комплексная проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения. Самарско-Тольяттинская агломерация
4704
9 августа 2019  22:02
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
 Существуют различные интересные альтернативные Фотошопу программы, которые позволяют успешно произвести обработку фото на достойном уровне качества на... Самарско-Тольяттинская агломерация
4140
28 мая 2019  15:03
Вкусный шашлык с оперативной доставкой - заказ онлайн
 Если хочется отведать неповторимый на вкус, ароматный и аппетитный шашлык, то самое время заглянуть на сайт ШАШЛЫК МАНГАЛЫЧ.  Самарско-Тольяттинская агломерация
1847
Весь список
Самара - Город - курорт
24 апреля 2020  18:42
Топ-10 сервисов доставки еды в Самаре
Топ-10 сервисов доставки еды в Самаре
 Множество фирм организует доставку готовых блюд на дом, при этом предлагаются различные услуги и обширное меню. Подробный обзор служб доставки еды по Самаре... Самара - Город - курорт
1460
24 апреля 2020  18:24
OTKOROBKI.RU - покупать продукты онлайн с доставкой теперь легко!
  OTKOROBKI.RU  - это магазин, ориентированный на закупки продуктов питания Самара - Город - курорт
547
9 апреля 2020  13:55
Частный дом престарелых открылся в Самаре
Частный дом престарелых открылся в Самаре
 Частный дом престарелых "Родительский дом", открывшийся в Самаре, создан для того, чтобы продлить активное долголетие старшего поколения, обеспечить... Самара - Город - курорт
1402
Весь список
Красота и стиль
9 апреля 2020  21:54
Часы для мужчины. Правила выбора
 Наручные часы ассоциируются с надежностью и успешностью, аксессуар, подчеркивающий стиль и индивидуальность. Красота и стиль
849
24 марта 2020  18:57
Как выбрать нарядное детское платье?
Как выбрать нарядное детское платье?
 Выбрать платье для девочки на торжество – нелегкая задача, ведь необходимо приобрести такой наряд, который полностью соответствует ее запросам, нравится... Красота и стиль
670
20 марта 2020  19:11
Универсальные секреты успеха. Общие стандарты для бьюти-салонов разной категории
Универсальные секреты успеха. Общие стандарты для бьюти-салонов разной категории
 Востребованность и успешность – вот главные проблемы, которые волнуют владельца бизнеса и инвесторов перед открытием нового дела.  Красота и стиль
303
Весь список
Модные тендеции
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее... Модные тендеции
508
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных... Модные тендеции
327
30 декабря 2019  18:57
Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
 Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают.  Модные тендеции
597
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
3053
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
1070
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
1000
Весь список
Современная медицина
9 марта 2020  10:44
Лазерная коррекция зрения – метод ЛАСИК
 У многих людей в современном мире есть проблемы со зрением. И в какой-то момент появляется желание избавиться от очков, контактных линз, чтобы увидеть мир... Современная медицина
688
3 марта 2020  23:54
Особенности анонимного тестирования ДНК
 ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для  определения отцовства .  Современная медицина
935
17 февраля 2020  22:04
Лечение в клиниках Москвы – как сделать верный выбор
Лечение в клиниках Москвы – как сделать верный выбор
 Для того, чтобы вылечить ту или иную болезнь, важно своевременно обратиться к врачу. И здесь многое зависит от того, к какому специалисту вы обратитесь.  Современная медицина
1006
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
1347
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
2382
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
1183
Весь список
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
7162
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
1963
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
2098
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
1885
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
2667
Весь список
Контркультура
25 февраля 2020  11:52
Подборка увлекательных фильмов к Международному дню дарения книг
 А вы знали, что существует Международный день дарения книг? В этот день вы можете подарить близкому человеку увлекательную книжку, а еще лучше - проведите... Контркультура
2061
7 февраля 2020  16:04
Программа ФотошоуПРО – слайд-шоу из фото с музыкой
 Лучшим подарком станет тот, что сделан своими руками.  Контркультура
1098
26 декабря 2019  09:47
Популярные песни для игры на гитаре и аккорды к ним
 Большинство людей любят слушать музыку. Она сопровождает их на протяжении всей жизни. И поэтому многие из них учатся или уже умеют играть на каком-то... Контркультура
852
Весь список
Туризм в Самаре
12 апреля 2020  19:54
Бархатный сезон в Крыму в Севастополе
 Далеко не каждому человеку подходит постоянно высокая отметка на уличном градуснике, но понежиться в теплом море, конечно же, хочется всем. Именно для таких... Туризм в Самаре
1413
12 апреля 2020  10:12
Музейно-выставочный центр Самара космическая - в топ-3 лучших космических музеев России
Музейно-выставочный центр «Самара космическая» - в топ-3 лучших космических музеев России
Список подготовлен ко Дню Космонавтики, 12 апреля. Туризм в Самаре
1678
13 февраля 2020  23:07
Гражданство Сент-Китса и Невиса: чем привлекательна инвестиционная программа карибской страны
Гражданство Сент-Китса и Невиса: чем привлекательна инвестиционная программа карибской страны
 Гражданство Сент-Китса и Невиса в рамках инвестиционной программы выдается с 1984 года. Правительство этого карибского государства разработало лояльные и... Туризм в Самаре
1433
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
6132
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
11431
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
12147
30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
11122
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
10097
Весь список
Мероприятия
«Ночь музеев»: Самарцам предлагается посетить музеи и галереи, не выходя при этом из собственной квартиры
СОУНБ приглашает поговорить о турецкой литературе и образе русского эмигранта
Самарская филармония запустила виртуальный проект «Путь самарского ОЛИМПА»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные