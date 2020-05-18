Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области

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Как сообщалось ранее, на 18 мая в регионе подтверждены 66 новых случаев COVID-19. По сообщению оперштаба, из них:26 -​ ​ в Самаре,17 - в Тольятти,11- в Сызрани,4 - в Ставропольском районе,2 - в Кинельском районе,1 - в Борском районе,1 - в Кинеле,1-​ в Красноярском районе,1-​ в Новокуйбышевске,1-​ в Октябрьске,1-​ в Чапаевске.22 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими.44 человека обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ.Всего в области зафиксировано 1503 случая заболевания, 322 человека выздоровели, 10 скончались, в том числе пациентка 56 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем и заболеваниями почек.Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4699, нарастающим итогом 104399.На 17.05.2020 меднаблюдение проводится в отношении 505 человек.По-прежнему действует масочный режим, режим самоизоляции продлен до 25 мая.

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