Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом

Как сообщает оперштаб, на 22 сентября в регионе подтверждено 112 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 59 в г. Самара,
- 11 в г. Тольятти,
- 7 в г. Сызрань,
- 5 в г. Новокуйбышевск,
- 4 в Приволжском районе,
- 3 в г. Кинель,
- 3 в Кинель-Черкасском районе,
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Похвистневском районе,
- 2 в г. Жигулёвск,
- 2 в г. Похвистнево,
- 2 в Красноярском районе,
- 2 в Челно-Вершинском районе,
- 1 в г. Октябрьск,
- 1 в г. Чапаевск,
- 1 в Безенчукском районе,
- 1 в Кинельском районе,
- 1 в Сызранском районе,
- 1 в Хворостянском районе.
8 человек выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (4 - г.Самара, 2 – Похвистневский район, по 1 - г.Новокуйбышевск, Челно-Вершинский район); 92 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 12 человек – при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в регионе зафиксировано 10888 случаев коронавируса.
Скончались 175 человека, в том числе мужчина 74 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 5,48, по стране - 13,46.
Коэффициент летальности в области - 1,61, в стране - 1,76.
Выздоровели почти 80% пациентов - 8380, в том числе 43 человека выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Сызрань, Волжский район, Кинель-Черкассы), 61 человек завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань, Хворостянский район, Большеглушицкий район, Новокуйбышевск).
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