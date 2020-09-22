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Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом

22 сентября 2020 14:00
286
Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом

Как сообщает оперштаб, на 22 сентября в регионе подтверждено 112 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 59 в г. Самара,
- 11 в г. Тольятти,
- 7 в г. Сызрань,
- 5 в г. Новокуйбышевск,
- 4 в Приволжском районе,
- 3 в г. Кинель,
- 3 в Кинель-Черкасском районе,
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Похвистневском районе,
- 2 в г. Жигулёвск,
- 2 в г. Похвистнево,
- 2 в Красноярском районе,
- 2 в Челно-Вершинском районе,
- 1 в г. Октябрьск,
- 1 в г. Чапаевск,
- 1 в Безенчукском районе,
- 1 в Кинельском районе,
- 1 в Сызранском районе,
- 1 в Хворостянском районе.

8 человек выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (4 - г.Самара, 2 – Похвистневский район, по 1 - г.Новокуйбышевск, Челно-Вершинский район); 92 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 12 человек – при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего в регионе зафиксировано 10888 случаев коронавируса.
Скончались 175 человека, в том числе мужчина 74 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 5,48, по стране - 13,46.

Коэффициент летальности в области - 1,61, в стране - 1,76.
Выздоровели почти 80% пациентов - 8380, в том числе 43 человека выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Сызрань, Волжский район, Кинель-Черкассы), 61 человек завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань, Хворостянский район, Большеглушицкий район, Новокуйбышевск). 

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Комментарии

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17 сентября 2020  14:08
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.
Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую,... Новости Тольятти
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15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
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