Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом

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Как сообщает оперштаб, на 22 сентября в регионе подтверждено 112 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 59 в г. Самара,

- 11 в г. Тольятти,

- 7 в г. Сызрань,

- 5 в г. Новокуйбышевск,

- 4 в Приволжском районе,

- 3 в г. Кинель,

- 3 в Кинель-Черкасском районе,

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в Похвистневском районе,

- 2 в г. Жигулёвск,

- 2 в г. Похвистнево,

- 2 в Красноярском районе,

- 2 в Челно-Вершинском районе,

- 1 в г. Октябрьск,

- 1 в г. Чапаевск,

- 1 в Безенчукском районе,

- 1 в Кинельском районе,

- 1 в Сызранском районе,

- 1 в Хворостянском районе.



8 человек выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (4 - г.Самара, 2 – Похвистневский район, по 1 - г.Новокуйбышевск, Челно-Вершинский район); 92 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 12 человек – при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Всего в регионе зафиксировано 10888 случаев коронавируса.

Скончались 175 человека, в том числе мужчина 74 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 5,48, по стране - 13,46.



Коэффициент летальности в области - 1,61, в стране - 1,76.

Выздоровели почти 80% пациентов - 8380, в том числе 43 человека выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Сызрань, Волжский район, Кинель-Черкассы), 61 человек завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань, Хворостянский район, Большеглушицкий район, Новокуйбышевск).