Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом

227

Как сообщает оперштаб, на21 июля в регионе подтверждено 57 случаев новой коронавирусной инфекции:- 42 в г. Самара,- 6 в г. Тольятти,- 3 в г. Новокуйбышевск,- 2 в г. Кинель,- 1 в Большечерниговском районе,- 1 в Красноярском районе,- 1 в Похвистневском районе,- 1 в Ставропольском районе.9 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (5 - г. Самара, 1 – г. Тольятти, 1 – г. Кинель, 1 - г. Новокуйбышевск, 1 – Красноярский район);