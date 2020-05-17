Названы первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса
17 мая 2020 23:41
55
Вирусолог напомнил, что вакцинация необходима для создания иммунитета у человека и коснется прежде всего тех, кто находится в группе риска. Это врачи и работники, контактирующие с большим количеством людей.
"Кассиры, например билетеры. Волонтеры, безусловно. Водители такси. Остальным делать нет необходимости", — сказал Зуев в интервью радиостанции НСН.
При этом он добавил, что после группы риска вакцинацию можно будет расширить на всех остальных. По мнению специалиста, в будущем прививки от коронавируса будут ставить так же, как от гриппа.
"Думаю, этот вирус <…> будет посещать нас дважды в год, когда по климатическим причинам у нас снижается уровень иммунитета, то есть поздней осенью и ранней весной",— заключил ученый.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В России зарегистрировано 281 752 случая заражения, 2631 человек скончался, более 67 тысяч пациентов выздоровели.
Из-за эпидемии во многих российских регионах ввели пропускной режим, в некоторых субъектах при выходе из дома необходимо носить маски.
В то же время ряд регионов на фоне стабилизации распространения инфекции постепенно ослабляют ограничения, введенные из-за эпидемии.
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Комментарии
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