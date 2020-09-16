Назначен новый главный врач больницы № 8 Самары

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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян представил коллективу Самарской городской клинической больницы № 8 нового главного врача. Им стал Сергей Владимирович Дергаль.

Стаж работы в здравоохранении Сергея Владимировича 15 лет. Он окончил Самарский военно-медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Проходил службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, работал врачом хирургом в Клиниках СамГМУ, Самарской городской больнице № 8, Самарском областном клиническом онкологическом диспансере.

До назначения на должность главного врача больницы № 8 работал заместителем главного врача по хирургии Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И.Пирогова, передает пресс-служба минздрава СО.