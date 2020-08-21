Навального транспортируют в немецкую клинику

Медики омской больницы скорой медицинской помощи, в реанимации которой с четверга находится блогер Алексей Навальный, не возражают против его перевода в другую клинику, так как его состояние стабилизировалось, передает ТАСС.
Его планируется транспортировать в течение дня, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко.
"Мы не возражаем против его перевода в другой стационар, это не произойдет мгновенно, это будет происходить сегодня", - сказал Калиниченко.
Фото: Алексей Петров/ТАСС
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