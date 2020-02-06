На самарской станции скорой помощи планируют сократить 275 человек
6 февраля 2020 11:09
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В Самаре руководство городской станции скорой помощи готовится к переходу на услуги частной фирмы. Сейчас планируется сокращение работников. Представители профсоюзов уже получили соответствующие уведомления за подписью главного врача станции Вячеслава Малахова.
— Через 3 месяца без работы могут остаться 284 человека. В первую очередь это 275 водителей. Также хотят сократить механиков, слесарей и диспетчеров, — рассказала 63.RU председатель профсоюза «Действие» Татьяна Рыбина.
Как следует из документов, предстоящее увольнение затронет все городские подстанции. При этом в качестве альтернативы руководство городской СМП предлагает всем сотрудникам перейти на новое место работы в подрядную организацию.
В Самарской области скорая помощь начнет работать на новых условиях с 1 мая 2020 года. Сейчас руководители медучреждения ищут компанию, которая предоставит 61 оборудованный автомобиль с водителем. За 3 года работы подрядчик получит около миллиарда рублей. После этого срока машины передадут в собственность станций.
Но не все сотрудники скорой согласны с такими нововведениями. Они устраивали несколько акций протеста, в том числе и у стен Министерства здравоохранения региона, пишет 63.ру.
По словам представителей профсоюза, водители опасаются, что останутся без работы. Также они боятся, что привлечение частников негативно отразится на качестве услуг СМП.
В Министерстве здравоохранения же считают, что привлечение частников положительно скажется на условиях работы сотрудников, а также повысит качество услуг для населения. При этом пациенты всё так же смогут получать первую помощь по полису ОМС.
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