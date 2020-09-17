На новом оборудовании медицинскую помощь получили почти 500 юных жителей Елховского района

71

В этом году в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, Елховская центральная районная больница получила новое оборудование для детского отделения.

В модернизации системы здравоохранения, в развитии детской медицины заключается и стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В своем Послании 2019 года глава региона отметил: «Семья счастлива только тогда, когда здоровы дети. Поэтому мы наращиваем усилия по строительству и модернизации детских медучреждений». Так, в детские больницы региона поступает новое оборудование, в том числе высокотехнологичное.

«Наше учреждение оказывает первичную медико-санитарную помощь, и для того, чтобы на месте можно было более точно ставить диагнозы по нацпроекту, мы получили в этом году новое оборудование, — рассказал главный врач Елховской ЦРБ Леонид Винокуров. — Это 12-канальный кардиограф, рефрактометр офтальмологический, ультразвуковой аппарат стационарный экспертного класса. Все это оборудование получено для детского поликлинического отделения. Это большое подспорье для нас, пациентам не надо будет ездить на обследование в другие учреждения. Также сейчас готовим помещение под размещение нового рентген-аппарата цифрового формата на 2 рабочих места «

На новом оборудовании уже оказывают помощь маленьким жителям района. «Очень здорово, что открыли для наших детей отдельный кабинет, не приходится стоять со взрослыми в очереди, — поделилась впечатлениями жительница района Марина Закирова, — Здорово, что помощь наши дети получают на современном новом оборудовании».

В рамках нацпроекта в этом году 39 учреждений Самарской области, оказывающих медицинскую помощь детям, всего получат 88 единиц медицинского оборудования, в том числе тяжёлое: 2 компьютерных томографа, 10 рентгенов, 20 аппаратов УЗИ, передает пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба минздрава СО