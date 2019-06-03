На Тольяттинской набережной прошло экспресс-тестирование на ВИЧ

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Зелёный шатер мобильной лаборатории Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД привлек внимание тольяттинцев. Жители Автограда подходили на консультации к эпидемиологам, задавали вопросы о способах передачи инфекции.Участие в акции «Знать о ВИЧ – значит жить!» приняли около 150 жителей Тольятти, которые получили от медиков информацию о том, как обезопасить себя от встречи с вирусом. 50 человек из них приняли решение сразу же пройти экспресс-обследование, чтобы узнать свой ВИЧ-статус.Участие в тестировании принимали целыми семьями, демонстрируя ответственный подход к вопросу профилактики ВИЧ-инфекции.Как отметили тольяттинцы, сдавать тест на ВИЧ в такой живописной обстановке – необычно, но очень удобно. Благодаря работе выездной лаборатории Самарского областного СПИД-центра на набережной отдыхающим удалось не только приятно провести время на фестивале, но и получить очень важную информацию о собственном здоровье, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО