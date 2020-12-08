Мясников объяснил совет не пить алкоголь 42 дня во время вакцинации

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Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале прокомментировал сообщения о том, что нельзя пить алкоголь в период вакцинации от коронавируса, передает РИА Новости.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что иммунитет формируется на протяжении 42 дней после ввода вакцины, и в этот период следует ограничить прием алкоголя. Также глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не употреблять спиртное за две недели до вакцинации.

"На самом деле это общие для всех вакцин рекомендации — не принимать алкоголь в период вакцинации. Идущие из "глубины веков". Исходя просто из здравого смысла", — отметил Мясников.

Он также добавил, что вакцина может вызывать повышение температуры, боль в теле и недомогание, а прием алкоголя может усугубить эти симптомы.

Врач отметил, что сам участвовал в испытаниях вакцины в качестве добровольца.

"В моем случае все прошло на отлично! Понятно, что речь идет о малых дозах алкоголя, повторюсь: злоупотребление — это уже совсем другая история, во всех смыслах, не только с вакцинацией", — резюмировал он.

Ранее глава разработавшего вакцину "Спутник V" центра Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя слова Голиковой, отметил, что вакцинируемые могут позволить себе бокал шампанского.

Фото: РИА Новости / Владимир Песня