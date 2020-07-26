Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека

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В названный им "смертельный квартет" вошли:—артериальное давление;—уровень холестерина в крови;—показатель сахара;—обхват талии.На последнем показателе он остановился более детально. Как отметил Мясников, для мужчин этот параметр не должен превышать 102 сантиметра, для женщин – 88 сантиметров.Он добавил, что куда внимательнее толстых людей к этому показателю должны относиться более худые люди с большим животом. По словам Мясникова, объем талии выше нормы является фактором риска для инфаркта, инсульта, онкологии и диабета. Он добавил, что этот показатель куда более значимый, что просто вес человека.Фото: ru.freepik.com