Московские врачи вытащили связку ключей из желудка ребенка

Врачи Института детской хирургии и травматологии в Москве извлекли из желудка семилетнего мальчика связку из двух ключей, врачи их достали без осложнений, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения, передает РИА Новости.
"Связку из двух ключей извлекли из желудка семилетнего мальчика в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии. Отец самостоятельно привез ребенка вечером в приемное отделение Института. Сам малыш ни на что не жаловался, но, по словам отца, он заметил, как ребенок проглотил железный ключ", - говорится в сообщении.
Рентген-исследование показало, что ребенок проглотил сразу два ключа, врачи их достали без каких-либо осложнений, отметили в ведомстве. На утро мальчик был выписан домой.
"К нам такие пациенты попадают довольно часто. Ведь дети – особенно маленькие – все тянут в рот, а потом вдыхают это или проглатывают. У нас даже есть своеобразная коллекция мелких предметов, которые нам удалось извлечь у детей из желудков и легких: заколки, скрепки, одежные кнопки, магниты", - приводятся на сайте слова заведующей эндоскопическим отделением Института неотложной детской хирургии и травматологии Анастасии Харитоновой.
Заведующая также призвала родителей быть бдительными и сразу же обращаться к врачу в подобных случаях.
Кроме того, во избежание таких ситуаций в ведомстве посоветовали придерживаться трех несложных советов от врачей. "Следите, чтобы у ребенка не появлялось привычки вертеть в руках и брать в рот мелкие предметы ... Объясните, почему не стоит резко пугать своих сверстников, набрасываться из-за спины – у них во рту может быть посторонний предмет ... Не запугивайте детей, не грозите наказанием: пусть ваш ребенок будет готов в случае инцидента прийти к вам и рассказать, что именно он проглотил", - добавляется в сообщении.
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