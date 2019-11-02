Московские врачи сохранили глаз младенцу из Хакасии, который повредила ему мать
2 ноября 2019 15:35
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Специалисты провели сложную многочасовую операцию сразу на обоих глазах с применением самых передовых технологий в области офтальмологии и высокотехнологичного оборудования.
"Удалось сохранить один глаз. Он был буквально заново собран по фрагментам. Второй глаз, к сожалению, пострадал больше всего. На его место установлен углеродный имплант", — говорится в сообщении.
Сейчас состояние ребенка стабилизировалось, его жизни ничего не угрожает. Мальчик находится под наблюдением специалистов, уточнили в пресс-службе.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова пообещала разобраться в произошедшем с ребенком, подчеркнув, что сейчас главное — его здоровье.
"В ближайшее время мы выясним все нюансы, если вдруг что-то нужно, готовы оказать содействие или более эффективную помощь — мы это сделаем", — сказала она.
Четырехмесячного ребенка из села Таштып доставили в Москву на лечение 31 октября. В конце прошлой недели ему повредила глаза его мать. Это произошло после того, как она поссорилась с мужем на почве ревности.
Сейчас 36-летняя женщина задержана, против нее возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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