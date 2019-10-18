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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Мобильный комплекс офтальмологов примет пациентов в Нефтегорске

18 октября 2019 17:02
167
Наличие направления лечащего врача обязательное условие для получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС.
С 21 октября по 1 ноября отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского будет работать в Нефтегорске.

Мобильные комплексы будут располагаться на территории Нефтегорской ЦРБ по адресу: г.Нефтегорск, ул. Нефтяников, д.39.

На базе комплексов офтальмологи областной больницы проведут осмотр по полису ОМС пациентов старше 18 лет с различной патологией органов зрения при
наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.

Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 9.00 до 14.00 по предварительной записи, которую ведут офтальмологи из медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.

Наличие направления лечащего врача обязательное условие для получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Здравоохранение
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