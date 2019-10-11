Мобильный комплекс офтальмологов примет пациентов Красноармейского района

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Мобильные комплексы буду располагаться на территории Красноармейской ЦРБ по адресу: Самарская обл., Красноармейский район, с.Красноармейское, ул. Калинина, д.76.На базе комплексов офтальмологи больницы им.Т.И. Ерошевского проведут осмотр по полису ОМС пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 09.00 до 14.00 по предварительной записи. Предварительную запись пациентов на прием осуществляют офтальмологи из медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.Обращаем внимание пациентов, что наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи, передает пресс-служба облправительства.