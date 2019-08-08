Мобильное отделение больницы Ерошевского будет работать в селе Приволжье

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На базе мобильных комплексов офтальмологи областной больницы им.Т.И. Ерошевского проведут осмотр по полису ОМС пациентов старше 18 лет сразличной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 09.00 до 14.00 по предварительной записи. Предварительную запись пациентов на приемосуществляют офтальмологи из медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.Обращаем внимание пациентов, чтов соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи, передает пресс-служба облправительства.