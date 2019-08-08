Мобильное отделение больницы Ерошевского будет работать в селе Приволжье
8 августа 2019 17:28
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На базе мобильных комплексов офтальмологи областной больницы им.Т.И. Ерошевского проведут осмотр по полису ОМС пациентов старше 18 лет с
различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.
Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 09.00 до 14.00 по предварительной записи. Предварительную запись пациентов на прием
осуществляют офтальмологи из медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.
Обращаем внимание пациентов, что наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной
медицинской помощи по полису ОМС в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи, передает пресс-служба облправительства.
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