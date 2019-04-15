Мобильная лаборатория проведет экспресс-тестирование на ВИЧ в Самарском университете

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Мобильная лаборатория будет работать в главном корпусе по адресу: Московское шоссе, д. 34.Экспресс-тестирование по капиллярной крови будет выполняться специалистами Самарского областного клинического СПИД-центра, всеисследования проводятся бесплатно и анонимно (без предъявления паспорта).Все студенты и сотрудники университета, сдавшие тест на ВИЧ в передвижной лаборатории СПИД-центра, узнают свой результат в течение15-20 минут, передает пресс-служба облправительства.