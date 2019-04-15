Мобильная лаборатория проведет экспресс-тестирование на ВИЧ в Самарском университете
15 апреля 2019 16:50
88
Мобильная лаборатория будет работать в главном корпусе по адресу: Московское шоссе, д. 34.
Экспресс-тестирование по капиллярной крови будет выполняться специалистами Самарского областного клинического СПИД-центра, все
исследования проводятся бесплатно и анонимно (без предъявления паспорта).
Все студенты и сотрудники университета, сдавшие тест на ВИЧ в передвижной лаборатории СПИД-центра, узнают свой результат в течение
15-20 минут, передает пресс-служба облправительства.
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Здравоохранение
15 апреля 2019 16:50
Исследования проводятся бесплатно и анонимно (без предъявления паспорта). Здравоохранение
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