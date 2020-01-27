Минздравом СО организованы мероприятия по своевременному выявлению лиц с короновирусной инфекцией прибывших из-за рубежа
27 января 2020 20:59
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Организована работа по подготовке медицинских работников по вопросам клиники, диагностики и лечения новой короновирусной инфекции и мерам личной безопасности, приведению в готовность медицинских организаций (госпитальной базы, изоляторов) к приему лиц, прибывших из-за рубежа (неблагополучных стран по новому коронавирусу) с признаками инфекционных заболеваний.
Вместе с тем министерство здравоохранения Самарской области рекомендует руководителям органов и организаций независимо от их организационно-правовой формы, организующим и осуществляющим деловые и туристические поездки, культурный обмен, информировать лиц, планирующих поездки в КНР о текущей эпидемиологической ситуации и имеющихся рисках инфицирования коронавирусной инфекцией, мерах личной профилактики и рекомендациях воздержаться от поездок в КНР до стабилизации ситуации.
«С целью выявления заболевших лиц, проводится санитарно-карантинный контроль в воздушном грузо-пассажирском пункте пропуска через государственную границу РФ «Самара (Курумоч)», не только в отношении пассажиров рейсов, прибывающих из Китайской народной республики (КНР), но и всех зарубежных рейсов. Такой же контроль осуществляется и на железнодорожных вокзалах, на внешних границах Российской Федерации», - прокомментировала Светлана Архипова руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области. - «По состоянию на 27.01.2020 пассажиров с подозрением на инфекционные заболевания не выявлено.
Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой №2 от 24.01.2020 г. «О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», Управлением Роспотребнадзора по Самарской области совместно с Министерством здравоохранения Самарской области подготовлен план санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, передает пресс-служба минздрава СО.
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