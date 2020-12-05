Минздрав зарегистрировал отпускную цену на "Спутник V" в 1 942 рубля за 2 компонента

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Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену вакцины против нового коронавируса "Спутник V", она составила 1 942 рубля за два компонента. Об этом журналистам в субботу сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

"Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции "Спутник V", разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи. Она составляет 1 942 рубля за два компонента", - сказал он.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости